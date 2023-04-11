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Dünya

Çin ordusundan gerilimi yükseltecek açıklama: Savaşa hazırız

Çin, Tayvan'a müdahale girişimlerine karşı savaşa he an hazır olduklarını duyurdu. Tayvan Savunma Bakanlığı dün sabahtan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 91 askeri hava aracı ve 12 savaş gemisinin tespit edildiğini açıklamıştı.

11:51 . 11/04/2023 Salı
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Asya'da sular giderek ısınıyor. Çin, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan etrafında üç gün süren geniş ölçekli askeri tatbikat düzenledi.

Tatbikatta, belirlenen hedeflere hassas saldırılar simüle edildi. Bunun üzerine gözler, bir kez daha Asya'ya çevrildi.

"Her an savaşmaya hazırız"

Tatbikatların ardından Çin ordusundan yapılan açıklamada, "savaşa hazır olunduğuna" dair mesaj verildi:

Birlikler her zaman savaşmaya hazırdır. Tayvan'a her türlü yabancı müdahale girişimlerini kararlı bir şekilde parçalamak için her an savaşabiliriz.


#Çin
#Tayvan
#savaş
1 saat önce
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