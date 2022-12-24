Dünya Çinde 12 gün boyunca hiç durmadan dönen koyunların gizemi çözüldü
ASYA

Çin'de 12 gün boyunca hiç durmadan dönen koyunların gizemi çözüldü

Çin'in Baotou kentinde bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürüdüğü görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırarken gizemli olayın nedeniyle ilgili farklı fikirler de tartışıldı. Koyunların bu gizemli hareketiyle ilgili dikkat çeken bir görüş ortaya atıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Çinde 12 gün boyunca hiç durmadan dönen koyunların gizemi çözüldü
Foto/Arşiv

Çin'in Baotou kentinde çekilen video dünya çapında büyük ses getirmiş ve kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Bir çiftlikte kaydedilen ve sosyal medyada yayılan videoda, koyun sürüsü tam 12 gün boyunca hiç durmadan daire çizerken görüldü.

Çember oluşturan koyunlar 12 gün boyunca döndü
OYNAT 00:22
Çember oluşturan koyunlar 12 gün boyunca döndü
Çin İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou'da, bir koyun sürüsü yaklaşık 12 gün boyunca daire şeklinde döndü.

Sadece soyadı açıklanan çiftlik sahibi Miao başlangıçta birkaç koyunun dönmeye başladığını daha sonrasında ise tüm sürünün bu harekete dahil olduğunu belirtmişti.

Başta çobanlar olmak üzere herkesi şaşırtan bu tuhaf durumla ilgili birçok fikir ortaya atıldı. Durumun bakteriyel bir hastalıktan kaynaklandığı iddia edilse de hayvanların tamamen sağlıklı olduğunun açıklanması durumun gizemini daha da artırdı.

Koyunların neden 12 gündür daire çizdiğiyle ilgili tartışma büyürken, yeni bir teori dikkat çekti. İngiltere'deki Hartpury Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Profesör Matt Bell, koyunların bu davranışıyla ilgili bilimsel bir fikir ortaya attı.

“GERGİN VE SÜREKLİ AYNI HAREKETİ TEKRARLIYORLAR”

Newsweek'e konuşan Bell, “Görünen o ki koyunlar uzun süredir ayna alanda kaldıkları için gergin ve sürekli aynı hareketi tekrarlıyorlar” dedi. Bell, bazı hayvanların sürekli dar bir alanda sıkışmaktan dolayı öfkeli oldukları için bu hareketi yaptığını, sürüdeki diğer koyunların da onları izlediğini ifade etti.

SON DURUMLARI BİLİNMİYOR

Birçok uzman da koyunların yırtıcılardan korunmak için genelde birlikte hareket ettiğini, sürü psikolojisi olarak bilinen bu durumun Çin'deki tuhaf olayı kısmen açıklayabildiğine dikkat çekti.

Öte yandan olayı aktaran Çin basını, koyunların son durumu ve yürümeyi bırakıp bırakmadıkları konusunda yeni bir bilgi geçmedi.

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