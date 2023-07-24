Çin'de ortaokulun spor salonunun çatısının çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti

Çin'in güneyindeki Guandong eyaletinde etkili olan Talim Tayfunu nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Rüzgar hızının saatte 140 kilometreye çıktığı tayfundan dolayı yüzlerce uçak ve tren seferleri iptal edildi. Hong Kong'da dün Talim Tayfunu nedeniyle okullar ve borsa geçici olarak kapatılmıştı.