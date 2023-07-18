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Dünya

Çin'in güneyinde Talim Tayfunu nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi tahliye edildi

Çin'in güneyindeki Guandong eyaletinde etkili olan Talim Tayfunu nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Rüzgar hızının saatte 140 kilometreye çıktığı tayfundan dolayı yüzlerce uçak ve tren seferleri iptal edildi. Hong Kong'da dün Talim Tayfunu nedeniyle okullar ve borsa geçici olarak kapatılmıştı.

10:16 . 18/07/2023 Salı
AA
Çin / Guandong

Çin / Guandong

Çin'in güneyindeki Guandong eyaletinde etkili olan Talim Tayfunu nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi evlerinden tahliye edildi.


BBC'nin haberine göre, rüzgar hızının saatte 140 kilometreye çıktığı tayfundan dolayı yüzlerce uçak ve tren seferleri iptal edildi.


Guandong eyaletini etkisi altına alan Talim Tayfunu nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi evlerinden tahliye edildi.



Bölge sakinlerine kıyı şeridinden uzak durmaları uyarısı yapıldı.


Vietnam'da da Talim Tayfunu'nun en fazla etkileyeceği tahmin edilen bölgelerden yaklaşık 30 bin kişi tahliye ediliyor.


Hong Kong'da dün Talim Tayfunu nedeniyle okullar ve borsa geçici olarak kapatılmıştı.




#Çin
#Talim tayfunu
#Guandong
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