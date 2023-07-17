Hong Kong'da 'Talim Tayfunu' nedeniyle okullar ve borsa geçici olarak kapatıldı

Güney Kore'nin orta kesimlerindeki Cheongju şehrinde sular altında kalan bir tünelde mahsur kalan yolculara ulaşmaya çalışan kurtarma ekipleri 13 ceset çıkardı. Ülke genelinde şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 37’ye yükselirken, 10’dan fazla kişinin kayıp olduğu açıklandı.