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Dünya

Hong Kong'da 'Talim Tayfunu' nedeniyle okullar ve borsa geçici olarak kapatıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bugün etkili olması beklenen 'Talim Tayfunu' nedeniyle okulların ve borsanın geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Hong Kong Gözlemevi, tayfun nedeniyle alarm seviyesini 5 dereceli uyarı sisteminde 3'e çıkardı.

12:02 . 17/07/2023 Monday
AA
Hong Kong

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bugün etkili olması beklenen 'Talim Tayfunu' nedeniyle okulların ve borsanın geçici olarak kapatıldığı bildirildi.


Bölgede bugün etkili olacağı tahmin edilen Talim Tayfunu nedeniyle bazı önlemler açıklandı.


Önlemler kapsamında okullar ve borsa geçici olarak kapatıldı. Feribot seferlerinin durdurulduğu ve yaklaşık 16 uçuşun iptal edildiği bölgede, 100'den fazla kişi geçici barınaklara alındı.


Hong Kong Gözlemevi, tayfun nedeniyle alarm seviyesini 5 dereceli uyarı sisteminde 3'e çıkardı.


Meteoroloji uzmanları, rüzgar hızının saatte 140 kilometreye çıkabileceğini ve tayfunun Hong Kong'un güneybatısında 300 kilometreye kadar bir alanda etkili olacağını bildirdi.


Diğer yandan, Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi tayfunun, Guangdong ve Hainan eyaletlerinin kıyı şeridini vurmasının beklendiğini açıkladı.


Bölge sakinlerine, kıyı şeridinden uzak durmaları uyarısı yapıldı.





#Çin
#Hong Kong
#Talim tayfunu
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