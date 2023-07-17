Güney Kore’de su altında kalan tünelden 13 ceset çıkarıldı.

Güney Kore’de Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlara bağlı sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 37’ye yükselirken, 10’dan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.









Ülkede 13 ilde toplam 7 bin 866 kişi tahliye edilirken, 20 bin hektarlık tarım arazisi sular altında kaldı, 561 bin hayvan telef oldu.





Şiddetli yağışlar nedeniyle 216 yol trafiğe kapanırken, ülke genelinde 273 kamu ve özel mülk hasarı rapor edildi.





Cumartesi gecesi, patlayan bir nehir kıyısından gelen sel suları alt geçide döküldü ve hızla insanları arabalarında ve yolcuları bir otobüste mahsur bıraktı.





Yetkililer henüz 685 metrelik tünelde kaç kişinin mahsur kaldığını açıklamadı, ancak 15 araç olduğunu söylediler.









Güney Kore Savunma Bakanlığı, afetle mücadele operasyonları için, 472 askeri personel ve 69 devlet ekipmanının gönderildiğini açıkladı.





Güney Kore’de, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 14 kişi, 2020 yılında ise ülke genelinde sel ve toprak kaymalarına bağlı olarak 48 kişi hayatını kaybetmişti.







