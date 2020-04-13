Çin'de son 24 saatte 108 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında, son 24 saatte 108 yeni vaka görüldüğü ve 2 kişinin öldüğü bildirildi. Böylece Çin'de salgının başından bu yana yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 82 bin 160'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 341'e yükselirken, virüse yakalanan 77 bin 663 hasta ise iyileşti.

Haber Merkezi 13 Nisan 2020, 09:10 Son Güncelleme: 13 Nisan 2020, 09:25 AA