Dünya Çinde son 24 saatte 108 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
ASYA

Çin'de son 24 saatte 108 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında, son 24 saatte 108 yeni vaka görüldüğü ve 2 kişinin öldüğü bildirildi. Böylece Çin'de salgının başından bu yana yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 82 bin 160'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 341'e yükselirken, virüse yakalanan 77 bin 663 hasta ise iyileşti.

Haber Merkezi AA
FOTOĞRAF: ARŞİV.
FOTOĞRAF: ARŞİV.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 98'si yurt dışı, 10'u yurt içi kaynaklı 108 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Hubey eyaletinde 2 kişinin hayatını kaybettiğinin aktarıldığı açıklamada, 88 kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

1092 KİŞİ TIBBİ GÖZETİMDEN ÇIKTI

Açıklamada ayrıca enfekte hastalarla yakın teması olan ve müşahede altında tutulan 1092 kişinin de tıbbi gözetimden çıktığı kaydedildi.

  • Böylece Çin'de salgının başından bu yana yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 82 bin 160'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 341'e yükselirken, virüse yakalanan 77 bin 663 hasta ise iyileşti.

Avustralya’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 61’e çıktı
KORONAVİRÜS
Avustralya’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 61’e çıktı
Abone Ol Google News
Bakanlık uyardı!

Bakanlık uyardı!

Resmi kurumların logolarını kullanıp dolandırıyorlar.
CHPnin hastanesi fuar çıktı

CHP'nin hastanesi fuar çıktı

​Valilik açıkladı: Orada tek bir cihaz bile yok, hastanelerimiz boş.
İzmirli isyanda

İzmirli isyanda

​'Belediyeye gittik muhatap yok, valiliğe şikayet ettik.'
Ruslar<br>Libya'yı ateşe atıyor

Ruslar
Libya'yı ateşe atıyor

Rejim militanlarını Hafter saflarına gönderiyorlar.
Sosyal mesafe sıfır

Sosyal mesafe sıfır

​Ne tezgahlar arasında mesafe var ne de vatandaşlar...
3 hükümlü hayatını kaybetti

3 hükümlü hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Gül, koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yaptı.
Soylu'dan ilk açıklama

Soylu'dan ilk açıklama

'​Milletimiz ve Cumhurbaşkanımız beni mahcup etti...'
Satış fiyatı<br>maliyetin çok üstünde

Satış fiyatı
maliyetin çok üstünde

​Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar için çağrıda bulundular.
28 ile genelge

28 ile genelge

Sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.
Yasak bitti yine sokağa döküldüler

Yasak bitti yine sokağa döküldüler

Cadde kapatıldı maskesiz girişe izin yok.
Taşın altına<br>elinizi koyun

Taşın altına
elinizi koyun

​İş dünyasından BDDK'ya destek, bankalara çağrı.
İşte o 148 dakika!

İşte o 148 dakika!

Türkiye, sosyal medya üzerinden tarihi bir gece yaşadı
Plato çizerek azalacak

Plato çizerek azalacak

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi vaka sayılarını değerlendirdi.
8,4 milyon<br>kişiye kapıda ödeme

8,4 milyon
kişiye kapıda ödeme

Ulaştırma Bakanı son rakamları paylaştı.
Vatandaş<br>ona 'Hızır' diyor

Vatandaş
ona 'Hızır' diyor

​Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı.
Türk bilim<br>insanları başardı

Türk bilim
insanları başardı

Koronavirüse karşı başvurulan ilaç sentezlendi.
5 bin liraya lüks tatil

5 bin liraya lüks tatil

​Koronavirüs otel fiyatlarını da yüzde 50 düşürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.