Çin'den ABD'ye eleştiri: Politikaları 'yüzleşme ve anlaşmazlığa' neden olacak

Dışişleri Bakanı'nın göreve başladığı tarihten bu yana düzenlenen ilk basın toplantısında, Amerika'nın çatışmayı kendi çıkarları doğrultusunda genişletmek için Ukrayna'daki barış çabalarını baltaladığını öne sürdü.





Associated Press'in haberine göre Gang, Çin yasama meclisinin yıllık toplantısının oturum aralarında gazetecilere verdiği demeçte, Washington'un Çin politikasının "mantıklı ve sağlam yoldan tamamen saptığını" söyledi.





Yabancı ziyaretleri sırasında bazen sorular sorsa da, bu yılki tek resmi planlanmış basın toplantısında.





Washington, "Çin'i her bakımdan kontrol altına almak ve bastırmak ve iki ülkeyi sıfır toplamlı bir oyuna kilitlemek anlamına geliyor" dedi.





Qin, "Sözde korkuluklar kurmak ve çatışma aramamak, Çin'in karalandığında veya saldırıya uğradığında sözle veya eylemle yanıt vermemesi gerektiği anlamına gelir" dedi. "Bu kesinlikle imkansız."



