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Dünya

Tayvan liderinin ABD'yi ziyaret edeceği iddia edildi

Çin ile egemenlik ihtilafı içinde bulunan Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ABD'ye bir ziyarette bulunacağı öne sürüldü. ABD'nin yeni seçilen Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin, nisan ayında Tayvan'ı ziyaret edeceği, fakat bu ziyaretin Pekin tarafında tepkiyle karşılanması beklendiği için görüşmenin ABD'de gerçekleştirileceği bildirildi.

09:30 . 7/03/2023 Salı
AA
Tayvan lideri Tsai Ing-wen

Tayvan lideri Tsai Ing-wen

Financial Times'ın haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin nisanda Tayvan'a planladığı ziyaretin Çin ile gerilimi tırmandıracağından endişe eden Tsai'nin, onun yerine ABD'de görüşmeyi tercih etti.

Tsai'nin nisan ayının başında California'da bir konuşma yapmak üzere ABD'ye davet edildiği, ikilin burada görüşmesinin beklendiği bildirildi.

Gazeteye konuşan Tayvanlı yetkili, ziyaretin Çin ile gerilimi tırmandırmasından duydukları endişeleri ABD tarafına aktardıklarını belirterek, "Çin Komünist Partisinin yeni planlarını ve bunların ne türden tehditlere gebe olduğunu anlattık. Çin şu anda iyi bir durumda değil." ifadelerini kullandı.

Tayvanlı yetkili, "Pekin, geçmişte olduğundan çok daha irrasyonel politikalara yönelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin yeni seçilen Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin, nisan ayında Tayvan'ı ziyaret edeceği, Savunma Bakanlığının, McCarthy'nin olası ziyaretiyle ilgili hazırlıklar yürüttüğü ileri sürülmüştü.

McCarthy'nin olası ziyaretinin, Çin ile ABD arasında, önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Ada'yı ziyaretinde yaşanana benzer bir gerilime yol açabileceği değerlendiriliyordu.

Pekin yönetimi, Pelosi'nin ilkin Nisan 2022'de ya planladığı ziyarete tepki göstermiş, Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Çin'in onayı olmadan adayı ziyaret etmesinin egemenlik haklarını ihlal edeceğini öne sürerek ziyaretin gerçekleşmesi halinde buna "askeri karşılık dahil" yanıt vereceği uyarısında bulunmuştu.

Pelosi, Çin'in tüm uyarılarına rağmen 2-3 Ağustos 2022'de adayı ziyaret etmiş, Pekin yönetimi ziyaret nedeniyle Pelosi ve ailesine de yaptırım kararı alırken ABD yönetimiyle bazı ikili diyalog ve işbirliği mekanizmalarını askıya almıştı.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturan askeri tatbikatlar düzenlemişti. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.


#ABD
#Çin
#Kevin McCarthy
#Tayvan
#Tsai Ing-wen
2 hours ago
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Tayvan liderinin ABD'yi ziyaret edeceği iddia edildi
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