Çin'den endişelendiren 'askeri' hamle

Çin Ulusal Kongresi , kendisine yönelik yoğunlaşan tehditler karşısında bu yılki askeri harcamalarını yüzde 7'nin üzerinde artıracağını duyurdu.

Kısa süre içerisinde görevi devretmesi beklenen Başbakan Li Keqiang , kongrede yaptığı konuşmada, "Çin'i bastırmaya ve kontrol altına almaya yönelik dış girişimlerin arttığını" söyledi.

Li, "Silahlı kuvvetler, askeri eğitimi ve genel olarak hazırlığını yoğunlaştırmalı" dedi.

Ayrıca kongrede ülkenin 2023 yılındaki büyüme hedefi yüzde 5 olarak açıklandı.

Pekin'in 225 milyar dolarlık askeri bütçesi, kendisinden dört kat daha büyük olan ABD'nin askeri bütçesinin yanında hâlâ zayıf kalıyor.

Çin'in askeri harcamaları ekonomik büyüme beklentilerinin üzerinde artırması, silahlı kuvvetlerini güçlendirme konusundaki kararlılığının da göstergesi olarak yorumlanıyor.

ABD'li yetkililer, Çin'in önümüzdeki yıllar içerisinde Tayvan'ı işgal edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Pekin yönetimi ise askeri tatbikatlarını sürdürüyor.

Tayvan konusunda artan gerilime de değinen Li, Çin'in barışı desteklemesini ancak Tayvan’ın bağımsızlığına karşı çıkmak konusunda da kararlı adımlar atması gerektiğini ifade ederek ılımlı bir tavır sergiledi.

Çin, ABD ile giderek gerilen ilişkiler ve 1961'den bu yana ilk kez düşüş gösteren nüfus da dahil olmak üzere bazı zorluklarla karşı karşıya.

Yetkililer, ülkenin doğurganlık oranını artırmak adına çocuk bakımı ve eğitim maliyetlerini düşürmeyi planlıyor.







