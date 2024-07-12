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Dünya

Çin'den NATO açıklamasına tepki: Bunlar anlamsız suçlamalar

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, NATO'nun, Pekin'in Rusya'nın savunma sanayisini desteklediği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

14:54 - 12/07/2024 Cuma
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Xinhua ajansının haberine göre, Bakan Vang, Hollandalı mevkidaşı Caspar Veldkamp ile telefon görüşmesi yaptı.


Vang, NATO'nun, "Çin'in Rusya'nın savunma sanayisini önemli ölçüde desteklediği ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri eylemlerini mümkün kıldığı" yönündeki açıklamalarına karşı çıktı.


NATO'nun "asılsız suçlamalarda" bulunduğunu savunan Vang, söz konusu açıklamaları asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.


Bakan Vang, Çin'in uluslararası toplumda barış ve istikrarın sağlanması ve temini için çalıştığını belirterek "Çin ve NATO ülkeleri farklı siyasi sistemlere ve değerlere sahiptir. Ancak bu, NATO'nun Çin ile çatışmayı kışkırtması için neden olmamalıdır" ifadelerini kullandı.


Bakanlardan "işbirliğini artırma" mesajı

Hollanda hükümetiyle yakın temas kurmaya ve karşılıklı anlayışı geliştirmek için çok yönlü diyaloglar yürütmeye hazır olduklarını ifade eden Vang, Çin'in küresel sanayi ve tedarik zincirleri alanlarında Hollanda ile işbirliğini geliştirmeye istekli olduğunu kaydetti.


Bakan Veldkamp da mevcut Çin-Hollanda ilişkilerinin güçlü ve sağlam olduğunu belirtti.


Çin'in, Hollanda'nın Asya'daki birincil ekonomik ve ticari ortağı olduğuna dikkati çeken Veldkamp, iki ülkenin karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini ilerletmesi gerektiğini söyledi.

#Çin
#Vang Yi
#NATO
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