Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleri ile tekrar bir araya gelecek
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleri ile tekrar bir araya gelecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye, Libya ve diğer konuları görüşmek üzere İngiltere, Fransa ve Almanya olarak, gelecek yılın ilk üç ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de liderle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de liderle bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Macron, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirilen Dörtlü Zirve'yi hatırlatarak, "Suriye, Libya ve diğer konularda E3 ülkeleri olarak Türkiye ile diyaloğu sürdürmeye karar verdik. 2020'nin ilk üç ayında muhtemelen Türkiye'de tekrar bir araya geleceğiz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye ile anlaşamadıkları konular bulunduğunu ancak diyaloğun devam etmesi gerektiğini söyledi.

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