Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleri ile tekrar bir araya gelecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Macron, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirilen Dörtlü Zirve'yi hatırlatarak, "Suriye, Libya ve diğer konularda E3 ülkeleri olarak Türkiye ile diyaloğu sürdürmeye karar verdik. 2020'nin ilk üç ayında muhtemelen Türkiye'de tekrar bir araya geleceğiz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye ile anlaşamadıkları konular bulunduğunu ancak diyaloğun devam etmesi gerektiğini söyledi.