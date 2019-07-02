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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Çinde
ASYA

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.İki lider baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak. Cumhurbaşkanı, Çin Devlet Başkanı Şi tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.

  • Başkent Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'ndaki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracından inişinde mevkidaşı Şi tarafından karşılandı.

Heyetlerini birbirine takdim eden iki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şi, tören kıtasını selamlamalarının ardından ellerinde Türk bayrağı ve çiçekler bulunan çocukların yanına giderek fotoğraf çektirdi.

  • Erdoğan ve Şi, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Karşılama töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.


Çin ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'daki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 05.45'te Çin'in başkenti Pekin'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Haneda Uluslararası Havalimanı'ndan Japonya Devlet Protokol Şefi Büyükelçi Kiminori Iwama, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve eşi İnci Mercan, Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Namık Güler Erpul, Tokyo Büyükelçiliği mensupları ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Çin'e gitti.

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