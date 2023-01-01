Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Çılgın Türkler yürür' sözleri Yunan medyasına damga vurdu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde, "Bir yanlış yapmaya kalkarsan Çılgın Türkler yürür bunu bilesin" diyerek Atina yönetimini uyardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uyarısı Yunan medyasında yankılandı.
Ethnos gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da katıldığı bir açılış töreninde Miçotakis’e ve Yunanistan’a uyarılarda bulunduğuna dair haberi paylaştı.
Yunanistan Başbakanı’nın daha önceki konuşmasına işaret eden Erdoğan’ın, Miçotakis’in istediğini söyleyebileceğini, ancak bu açıklamalarının bölgenin kaderini değiştirmeye yetmeyeceğini vurguladığı ifade edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın söz konusu uyarılarına Proto Thema gazetesi de geniş yer ayırdı. Erdoğan’ın yeni bir meydan okumada bulunduğu, adaların asker ve silahlardan arındırılması talebini yinelediği anımsatıldı.
Haberin ayrıntısında şöyle denildi: