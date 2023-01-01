Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Çılgın Türkler yürür' sözleri Yunan medyasına damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege ve Akdeniz’deki provokatif hamlelerde bulunan Yunanista'nı adaları silahlandırılmaması konusunda bir kez daha uyardı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e seslenen Erdoğan,

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Milletimizin gurur kaynağı olan savunma sanayisi... Göreve geldiğimizde ne kadar yerliydi? Yüzde 20. Şimdi ne kadar? Yüzde 80. Nereden nereye geldik? Bu çalışarak oldu, yatarak olmadı. Şimdi dünyanın değişik yerlerine İHA'larımız gidiyor. SİHA'larımız gidiyor. Akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş, bu böyle demiş. Bak diyorlar ki '

Bu Tayfun diye bir füze Türkiye üretti. Ama işte bu Atina'yı vurursa ne olacak?' Bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok.

"Yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız biz eli kolu bağlı mı duracağız?

Bak Miçotakis. Gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bu bilesin.

Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok. Ve biz nice ihanete rağmen 20 yıldır sabırla, azimle, fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz stratejik projelerimizi, eserlerimizi, hamlelerimizi, üç beş muhterisin keyfine teslim edemeyiz

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