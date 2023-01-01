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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Çılgın Türkler yürür' sözleri Yunan medyasına damga vurdu

Son dönemlerde Ege'de provokasyonlarını artıran gayriaskeri statüdeki adalara silah yığan Yunanistan'ı "Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Akıllı uslu durursan seninle işimiz olmaz. Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok" diyerek uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı. Gazeteler, Erdoğan'ın adalar konusuna dikkat çektiğini ve Tayfun füzesi hakkında konuştuğuna dair söylemlerini öne çıkardı.

12:44 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde, "Bir yanlış yapmaya kalkarsan Çılgın Türkler yürür bunu bilesin" diyerek Atina yönetimini uyardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde, "Bir yanlış yapmaya kalkarsan Çılgın Türkler yürür bunu bilesin" diyerek Atina yönetimini uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege ve Akdeniz’deki provokatif hamlelerde bulunan Yunanista'nı adaları silahlandırılmaması konusunda bir kez daha uyardı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e seslenen Erdoğan,
"
Milletimizin gurur kaynağı olan savunma sanayisi... Göreve geldiğimizde ne kadar yerliydi? Yüzde 20. Şimdi ne kadar? Yüzde 80. Nereden nereye geldik? Bu çalışarak oldu, yatarak olmadı. Şimdi dünyanın değişik yerlerine İHA'larımız gidiyor. SİHA'larımız gidiyor. Akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş, bu böyle demiş. Bak diyorlar ki '
Bu Tayfun diye bir füze Türkiye üretti. Ama işte bu Atina'yı vurursa ne olacak?' Bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok.
"Yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız biz eli kolu bağlı mı duracağız?
Bak Miçotakis. Gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bu bilesin.
Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok. Ve biz nice ihanete rağmen 20 yıldır sabırla, azimle, fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz stratejik projelerimizi, eserlerimizi, hamlelerimizi, üç beş muhterisin keyfine teslim edemeyiz
"
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uyarısı Yunan medyasında yankılandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Akıllı durursan seninle işimiz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Akıllı durursan seninle işimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenecek Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Esenyurt'u cazibe merkezi haline getirecek bir eğitim külliyesinin inşasına başlıyoruz. İstanbul'da modern bir külliyenin inşasına başlıyoruz. Yaklaşık 10 bin öğrenci eğitim görebilecek. 40 derslikli 5 ayrı anadolu lisesi, 40 derslikli imam hatip listesi, 40 derslikli fen lisesi, 45 derslikli mesleki teknik anadolu lisesi, 3 derslikli anasınıfı bulunuyor'' ifadelerini kullandı. Akıllı durursan seninle işimiz yok diyerek Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki gösteren Erdoğan, ''Eğer yanlış yaparsan çılgın Türkler yürür, bunu bilesin'' ifadelerini kullandı.



CNN Yunanistan: Yanlış yaparsan çılgın Türkler gelecek

CNN Yunanistan,
“Erdoğan’dan Miçotakis’e: Yanlış bir şey yaparsan çılgın Türkler gelecek”
başlığına yer verdi. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan’a ve ülkenin Başbakanı Miçotakis’e yönelik tehditlerde bulunduğu belirtildi ve Erdoğan’ın ifadeleri aktarıldı:
  • Bak Miçotakis, gene sağda solda konuşuyorsun şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok."

Kathimerini: Erdoğan’dan yeni tehditler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan’ı suçladığı, Atina’nın Lozan Antlaşması’na aykırı adımlar attığını söylediği kaydedildi. Kathimerini gazetesinin
“Erdoğan’dan yeni tehditler: Adaları askerileştirirseniz, hareketsiz mi kalacağız?”
başlıklı haberinde şöyle denildi:
  • Erdoğan, Türk Tayfun füzesine işaret etti ve artık güçlü bir Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye, Tayfun dlı füzeyi üretti. Miçotakis’e ‘akıllıca davranırsan, seninle işimiz yok’ dedi.

Ethnos gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da katıldığı bir açılış töreninde Miçotakis’e ve Yunanistan’a uyarılarda bulunduğuna dair haberi paylaştı.

"Erdoğan: Miçotakis, yanlış yaparsan çılgın Türkler gelir" başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan
Pentapostagma
'da ise Erdoğan'ın tehditlerde bulunduğu ifade edildi.


Proto Thema: Yeni meydan okuma

Yunanistan Başbakanı’nın daha önceki konuşmasına işaret eden Erdoğan’ın, Miçotakis’in istediğini söyleyebileceğini, ancak bu açıklamalarının bölgenin kaderini değiştirmeye yetmeyeceğini vurguladığı ifade edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın söz konusu uyarılarına Proto Thema gazetesi de geniş yer ayırdı. Erdoğan’ın yeni bir meydan okumada bulunduğu, adaların asker ve silahlardan arındırılması talebini yinelediği anımsatıldı.

Haberin ayrıntısında şöyle denildi:

  • Yunanistan’a tehditler yağdırıyor. Hatta Kiryakos Miçotakis’e gönderme yapıyor. Bir kez daha Tayfun füzesi hakkında konuştu.





#yunanistan
#yunan
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Türkler
#Türkiye
2 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Çılgın Türkler yürür' sözleri Yunan medyasına damga vurdu
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