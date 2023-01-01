Yunan basını: Erdoğan'ın sözleri boşuna değil isterse bir saat içinde Yunanistan'a gelir

Yunanistan'ın provokatif hamleleri nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son zamanlarda gittikçe tırmanıyor. Bu nedenle Yunan basının gözü kulağı Türkiye'de. Türkiye ile ilgili meseleleri sıklıkla gündeme getiren Yunan basınından son olarak Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili ayrıntılı bir analiz geldi.





'ANKARA KENDİNİ GELİŞTİRMEDE BOŞ DURMUYOR'





İlişkiyi köşesine taşıyan Yunan yazar, hava savunmasının Türkiye'nin 'aşil tendonu' olduğu ifade etti. Ankara'nın kendini geliştirme konusunda hiçbir zaman boş durmadığını ifade eden yazar, İsrail'den sonra Türkiye'nin de kendi 'Demir Kubbesi'ni inşa ettiğini hatta oldukça fazla yol aldığını iddia etti.





'MODERNİZELİ F-16'LAR TÜRKİYE'NİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK'

Aslında Türkiye'nin ABD ile oyun oynadığı ifade edilen haberde Ankara'nın zaten halihazırda çok gelişmiş hava savunma sistemlerinin olduğunu, ancak modernizeli F-16'ların Türkiye'nin işini kolaylaştıracağı söylendi.













'ERDOĞAN BOŞUNA 'BİR GECE ANSIZIN' DEMİYOR'





Haberin devamında ise yazar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerinin boş sözler olmadığını ifade ederek "Bir saat içinde gelebilirler" ifadelerine yer verdi.





'SEÇİMLE ALAKALI OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER YANILIYOR'





Bu sözlerin Yunan basınının iddia ettiği gibi 'seçim öncesi' sözleri olmadığının altını çizen yazar "Bunun seçimle alakası olduğunu düşünenler ciddi anlamda yanılıyorlar" ifadelerinde bulundu.

'Atina bizim Aşil tendonunu ne zaman koruyacak?'

Kendi Aşil tendondalarından (Yunan hava sahası) bahseden yazar, "Erdoğan, Rus S-400'leri ile kendi silah sistemleri sayesinde hava savunma alanında kendi Aşil tendonunu koruyor. Şimdi ben soruyorum: Atina bizim ve Kıbrıs'ın Aşil tendonunu ne zaman koruyacak?" dedi.

WASHİNGTON ANKARA'YI RUSYA'YA BIRAKMAZ

Öte yandan haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise ABD ve Türkiye ilişkileri . Haberde ABD'nin Türkiye'yi Rusya'nın kucağına asla bırakmak istemeyeceği, bu nedenle de Washington'un Ankara ile arasını iyi tutmaya çalıştığından bahsedildi.





Binlerce yıl önce Çanakkale'deki Truva Savaşı sırasında Truvalı Prens Paris, hiçbir şekilde yenilmemiş, en sonunda ayak topuğunda bulunan Aşil tendonunundan okla vurularak öldürülmüştür. Yunan yazar da bu deyimi hava savunma sisteminin Türkiye için ince bir çizgi olduğunu, Türkiye'nin bu alana oldukça önem verdiğini anlatmak için kullanıyor.















