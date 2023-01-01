Yunan basını: Erdoğan'ın sözleri boşuna değil isterse bir saat içinde Yunanistan'a gelir

|
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Arşiv)
Yunanistan'ın provokatif hamleleri nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son zamanlarda gittikçe tırmanıyor. Bu nedenle Yunan basının gözü kulağı Türkiye'de. Türkiye ile ilgili meseleleri sıklıkla gündeme getiren Yunan basınından son olarak Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili ayrıntılı bir analiz geldi.
İlişkiyi köşesine taşıyan Yunan yazar, hava savunmasının Türkiye'nin 'aşil tendonu' olduğu ifade etti. Ankara'nın kendini geliştirme konusunda hiçbir zaman boş durmadığını ifade eden yazar, İsrail'den sonra Türkiye'nin de kendi 'Demir Kubbesi'ni inşa ettiğini hatta oldukça fazla yol aldığını iddia etti.
Aslında Türkiye'nin ABD ile oyun oynadığı ifade edilen haberde Ankara'nın zaten halihazırda çok gelişmiş hava savunma sistemlerinin olduğunu, ancak modernizeli F-16'ların Türkiye'nin işini kolaylaştıracağı söylendi.
Bu sözlerin Yunan basınının iddia ettiği gibi 'seçim öncesi' sözleri olmadığının altını çizen yazar "Bunun seçimle alakası olduğunu düşünenler ciddi anlamda yanılıyorlar" ifadelerinde bulundu.
Binlerce yıl önce Çanakkale'deki Truva Savaşı sırasında Truvalı Prens Paris, hiçbir şekilde yenilmemiş, en sonunda ayak topuğunda bulunan Aşil tendonunundan okla vurularak öldürülmüştür. Yunan yazar da bu deyimi hava savunma sisteminin Türkiye için ince bir çizgi olduğunu, Türkiye'nin bu alana oldukça önem verdiğini anlatmak için kullanıyor.