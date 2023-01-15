Atina’nın F-16 paniği

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti. Gelişme Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Türkiye geçtiğimiz sene ABD’den, 40 yeni F-16 ile mevcut 79 adet F-16'nın modernizasyonu ve 900 havadan havaya füzeden oluşan bir talep listesi sunmuştu. Atina yönetimi ve ABD siyasetindeki Yunan lobisi, Türkiye’nin talebine ciddi şekilde muhalefet ederken, Başkan Joe Biden, “NATO müttefikimiz Türkiye’ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil" açıklamasında bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için ilettiğini bildirdi. Gelişme, Atina cephesini ayağa kaldırdı.

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YUNAN LOBİSİ HAREKETE GEÇTİ

Biden yönetiminin F-16 satışı için harekete geçmesi Rum ve Yunan lobilerine yakınlığıyla bilinen Senato Dış İlişkiler Başkanı Bob Menendez'i harekete geçirdi. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı çirkin açıklamalarla tanınan Menendez, Türkiye'ye F-16 satışına tamamen karşı olduğunu bir kez daha dile getirdi. İtirazını “Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları alanında adım atması gerektiği” bahanesiyle gerekçelendiren Menendez, “Ankara’nın komşu ülkeleriyle ilişkilerinde değişikliğe gitmeden böyle bir adıma onay vermeyeceğini” söyledi.

Bob Menendez.

ATİNA’DA BİRİNCİ GÜNDEM MADDESİ

F-16 satışı ile yaşanan gelişmeler, Yunan medyasında da geniş yankı uyandırdı. CNN Yunanistan, Menendez'in 'Türkiye'ye F-16 satışını engelleme' sözü verdiğini belirttiği haberinde, ABD'li senatörün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili asılsız iddialarına yer verdi. Skai Televizyonu ABD Kongre Üyesi Chris Papas'ın da Türkiye'ye F-16 satışına karşı olduğunu belirtti. Iefimerida ise Türkiye'ye satış kararının ciddi bir direnişle karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini de, Menendez'in açıklamalarına geniş yer ayırdığı haberinde Türkiye'ye F-16 satışının tepkilere yol açtığını iddia etti.

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Kiriakos Miçotakis.

MİÇOTAKİS’TEN MESNETSİZ SUÇLAMALAR

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’ye F-16 satışına yönelik açıklamalarda bulundu. Kendi taleplerini Kongre talepleriymiş gibi lanse eden ve mesnetsiz suçlamalarda bulunan Miçotakis, “Kongre’nin silah sistemleri satılabilmesi için gerekli koşulu Türkiye’nin davranışını değiştirmesidir. Yunan adaları üzerinde yapılan uçuşlar, NATO adaları üzerinde yapılan uçuşlardır” dedi.

DÜNYA ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti