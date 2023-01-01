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Dünya

Yunan gazetecinin provokatif ‘Türkiye’ sorusuna ABD’li yetkiliden yanıt: Derin savunma bağlarımız var

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Yunan muhabirin Türkiye'nin F-16 alım talebinin yaptırım kapsamına girip girmediğine ilişkin sorusuna ABD’nin Türkiye ile derin savunma bağlarının olduğunu hatırlatarak yanıt verdi.

8:51 . 20/01/2023 Cuma
AA
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel

ABD Dışişleri Bakanlığının günlük basın toplantısında Yunan gazeteci, Türkiye'nin F-16 alım talebinin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamına girip girmediğini sordu.


Patel, gazeteciye geçen hafta da aynı soruyu sorduğunu ve kendisine yanıt verildiğini belirterek, her askeri satışın ayrı ele alınıp değerlendirdiğini ve CAATSA yaptırımları konusunda spesifik bir değerlendirmesinin olmadığını söyledi.


Öte yandan sözcü, ABD Başkanı Joe Biden’ın haziran ayında Türkiye’ye F-16 satmak ve mevcut F-16 filolarını modernize etmek gerektiğini söylediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Yine de genel olarak konuşacak olursak ABD, NATO müttefikleri ile ortaklıklarına büyük önem veriyor. Bizimle Türkiye arasında uzun dönemli ve derin ikili savunma bağları var ve Türkiye’nin NATO ile ortak çalışabilirliği bu yönetimin önemli önceliklerinden biridir."

ABD Kongresi, 2017’de Rusya başta olmak üzere dünyadaki hasımlarına karşı geniş kapsamlı bir yaptırım yasası olarak CAATSA’yı kabul etmişti.


CAATSA’da Rusya ile büyük askeri alışverişlerde bulunan ülkelere de yaptırım uygulanması maddesi yer alıyor ve bu yasa eski Başkan Donald Trump döneminin son günlerinde S-400 alımı dolayısıyla Türkiye’ye uygulanmıştı ancak bu yaptırımlar ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını hedef alırken Milli Savunma Bakanlığına yönelik herhangi bir madde içermiyordu. Türkiye de ABD’den F-16 talebini Milli Savunma Bakanlığı üzerinden yaptığı için bu talep CAATSA kapsamına girmiyor.




#ABD
#caatsa
#F-16
#NATO
1 saat önce
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Yunan gazetecinin provokatif ‘Türkiye’ sorusuna ABD’li yetkiliden yanıt: Derin savunma bağlarımız var
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