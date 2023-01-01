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Dünya

Zelenksiy'den Almanya'ya tank tepkisi: İnsanlar ölüyor elinizde varsa onları bize verin

Almanya'nın ülkesine Leopard 2 tanklarını göndermekte tereddüt etmesini eleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ''Her gün insanlar ölüyor. Eğer elinizde Leopard tankları varsa, onları bize verin." dedi.

8:08 . 20/01/2023 Cuma
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Almanya'nın Leopard tankları konusunda çekimser kalmasını eleştiren Zelenskiy, "Bu bir oyun değil bu bir şeyi ispat etme konusu da değil. Biz Almanya'ya teşekkür ediyoruz bunu herkesin duymasını istiyorum. Ancak her gün insanlar ölüyor kadınlar tecavüze uğruyor." diye konuştu.


Silahların susması ve Rusya'nın suçunu kabul etmesi halinde diplomatik adımların gelebileceği sinyalini veren Zelenksiy, her şeyin para olmadığını, paranın gidenleri geri getiremeyeceğini ve bazı yaraları tamir edemeyeceğini kaydetti.


Almanya Başbakanı Olaf Scholz, çarşamba günü Davos'ta Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının tedariki konusunda taahhütte bulunmaktan kaçınmıştı.

Almanya'daki ABD'ye ait Ramstein hava üssünde bir araya gelecek Ukrayna temas grubunun en önemli konusu Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi olacak.


Leopard 2 tankları Almanya'da üretildiği için Almanya bu tartışmada kilit bir rol oynuyor. Yasal olarak Alman üretimi silahların üçüncü taraflara transferinin Berlin hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor.


Polonya ve Finlandiya, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını teslim etmeye hazır olduklarını açıklamıştı. Almanya'nın ürettiği Leopard tankları Avrupa'da Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinin ordularında bulunuyor.

#Almanya
#Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksiy
#Leopard 2 tank
2 saat önce
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Zelenksiy'den Almanya'ya tank tepkisi: İnsanlar ölüyor elinizde varsa onları bize verin
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