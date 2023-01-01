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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Akıllı durursan seninle işimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenecek Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Esenyurt'u cazibe merkezi haline getirecek bir eğitim külliyesinin inşasına başlıyoruz. İstanbul'da modern bir külliyenin inşasına başlıyoruz. Yaklaşık 10 bin öğrenci eğitim görebilecek. 40 derslikli 5 ayrı anadolu lisesi, 40 derslikli imam hatip listesi, 40 derslikli fen lisesi, 45 derslikli mesleki teknik anadolu lisesi, 3 derslikli anasınıfı bulunuyor'' ifadelerini kullandı. Akıllı durursan seninle işimiz yok diyerek Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki gösteren Erdoğan, ''Eğer yanlış yaparsan çılgın Türkler yürür, bunu bilesin'' ifadelerini kullandı.

15:18 . 20/01/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 20 yılda İstanbul'a eğitim alanında 90 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "Sadece bu sene şehrimize, yaklaşık 1 yılda 17 milyar liralık yeni eğitim yatırımı yapıyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün uzun bir aradan sonra buradaki vatandaşlarla birlikte olmanın, hasret gidermenin bahtiyarlığı içerisinde olduğunu ifade ederek, vefaları, sevgileri ve meydanlara sığmayan aşkları için kendilerine teşekkür etti.


Emniyetten istedikleri resmi rakama göre şu anda 30 bin kişinin alanda olduğunu aktaran Erdoğan, "Esenyurt'ta siz kardeşlerimle attığımız bu adımla 2023'e bir sinyal veriyorsunuz. Yetmez, 2024'e de sinyal veriyorsunuz" diye konuştu.


Törendekilere "Bugün burada niçin toplandık?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Biliyorsunuz ben pek temel atma törenlerine gitmem. Bay Kemal musluk açma törenlerine gidiyor, biliyorsunuz. Bizim işimiz çok farklı" ifadesini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bugün başarıyla tamamlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, "Esenyurt ve İstanbul'daki evlatlarımız başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, hepsinin tek tek gözlerinden öpüyorum" dedi.


Öğrencilere anne, baba şefkatiyle yaklaşan, onları en güzel şekilde yetiştirmeye çalışan, çocukların zihinlerini bilgiyle ahlakla erdemle ilmek ilmek dokuyan öğretmenlere şükranlarını sunduğunu dile getiren Erdoğan, her türlü fedakarlığı gösterme pahasına evlatlarının eğitim öğretiminden taviz vermeyen ebeveynleri de tebrik ettiğini söyledi.




İstanbul'daki eğitim yatırımları


Erdoğan, öğretmeni, öğrencisi, ailesi, idarecisi ve bakanlığıyla bir bütün olarak, eğitimde kalitenin daha da artması için canla başla çalıştıklarını belirtti.


Evlatların eğitime erişimini kolaylaştırma ve onların geleceğine sahip çıkma gayesiyle ülke genelinde pek çok projeyi hayata geçirdiklerini, durmadıklarını ve usanmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:


"Medeniyetimizin göz bebeği vasfı yanında tüm insanlığın gıptayla baktığı bir dünya şehri olan İstanbul'umuza ayrı bir önem verdik. Son 20 yılda İstanbul'umuza eğitim alanında toplam ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 90 milyar liralık yatırım yaptık, sadece İstanbul'a, sadece eğitimde. Sadece bu sene şehrimize, yaklaşık 1 yılda 17 milyar liralık yeni eğitim yatırımı yapıyoruz. Amacımız İstanbul'un eğitimdeki performansıyla diğer vilayetlerimize örnek olmasını, öncülük yapmasını sağlamaktır. Son olarak, eğitim ordumuza kazandırdığımız 20 bin yeni öğretmenden 10 bininin atamasını İstanbul'a gerçekleştirdik. Zira İstanbul'a ayrı bir önem veriyoruz. Böylece şehrimizin öğretmen ihtiyacını büyük oranda gidermiş olduk. Öğretmen sayısındaki bu iyileşme sayesinde ortalama sınıf mevcutlarını çok daha aşağı çektik. Öğrencilik yıllarımızda sınıflarımızda öğrenci mevcudu neydi, 60-70-100. Böyle durumlar vardı ama şimdi durum farklı. Bugün Esenyurt'umuzun marka değerini artıracak, eğitim alanında ilçemizi cazibe merkezi haline getirecek modern bir külliyenin inşasına başlıyoruz."





Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, ''Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta tünelimizin yanı sıra köprü de yer alıyor. Artık vatandaşlarımız bu güzergahta huzurla seyahat edebileceklerdir. Ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamladık'' açıklamasında bulundu. '2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz' diyen Erdoğan, ''Geçmişte kendi krizlerinde boğulup kalan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata çevirerek gıptayla bakılan bir ülkeyiz. Karayolu, demiryolu, havayoluyla ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapısını tamamlamanın mutluluğu içindeyiz. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içine girmeli daha sonra da üst sıralara yerleşmeliyiz'' ifadelerini kullandı.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Esenyurt Meydanı
#Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni
2 saat önce
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