Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti Yunan basınında: Türkiye köprü vazifesi görüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti Yunan basınında.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ile yaptığı anlaşmalara Yunan basını geniş yer verdi.
To Vima gazetesi özellikle Suudi Arabistan ile yapılan insansız hava aracı anlaşmasına dikkat çekti. Bunun, Türkiye'nin tarihindeki en büyük savunma ve havacılık ihracat sözleşmesi olduğunu yazdı.
'Türkiye Körfez ülkeleri ile Avrupa arasında bir köprü olmak istiyor'
Army Voice adlı Yunan savunma sanayi sitesi, Suudi Arabistan'ın Türk silah üreticisi Baykar ile insansız hava araçları alımı için iki farklı sözleşme imzaladığını öne çıkardı.
Suudi Arabistan'ın çok sayıda insansız hava aracı (İHA) üretmek için Cidde'de bir insansız hava aracı üretim hattı kurmakla ilgilendiğine işaret etti.
Efimerida gazetesi ise Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle yaptığı anlaşmaların çift taraflı okunması gerektiğini vurguladı.