Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti Yunan basınında: Türkiye köprü vazifesi görüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turu, bu ülkelerin medyasında ilgiyle takip edildi. Bu ilgi, Türkiye ile ikili işbirliğinin önemini ve konumunu vurgulayan övgülerde birleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri, geleneksel medyanın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar ve BAE'deki Twitter kullanıcılarının da en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.