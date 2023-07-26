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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti Yunan basınında: Türkiye köprü vazifesi görüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunun dış basında yankıları sürüyor. Yunan medyası, Türkiye’nin tarihindeki en büyük savunma ve havacılık ihracat sözleşmesine imza atmasını gazete başlıklarına taşıdı. Gazete, anlaşmaların Türk ekonomisi için taşıdığı anlamın yanı sıra, Körfez ülkeleri için de “diplomatik köprü” olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

16:48 . 26/07/2023 Wednesday
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti Yunan basınında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti Yunan basınında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ile yaptığı anlaşmalara Yunan basını geniş yer verdi.


To Vima gazetesi özellikle Suudi Arabistan ile yapılan insansız hava aracı anlaşmasına dikkat çekti. Bunun, Türkiye'nin tarihindeki en büyük savunma ve havacılık ihracat sözleşmesi olduğunu yazdı.


Gazete,
“Körfez ülkelerinin de Türkiye’ye ihtiyacı olduğu, petrol çıkarmanın ötesinde yeni yatırım sektörleri aradıkları”
yorumunu yaptı.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini
"Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde değeri 50 milyar doları aşan anlaşmalara imza attı"
başlığını attı.


'Türkiye Körfez ülkeleri ile Avrupa arasında bir köprü olmak istiyor'

Army Voice adlı Yunan savunma sanayi sitesi, Suudi Arabistan'ın Türk silah üreticisi Baykar ile insansız hava araçları alımı için iki farklı sözleşme imzaladığını öne çıkardı.


Suudi Arabistan'ın çok sayıda insansız hava aracı (İHA) üretmek için Cidde'de bir insansız hava aracı üretim hattı kurmakla ilgilendiğine işaret etti.


Haber sitesi ieidiseis,
“Türkiye’nin, Körfez ülkeleri ile Avrupa arasında bir köprü olmak istediği”
yorumunda bulundu. Bunun
“Arap ülkelerinin de istediği bir şey”
olduğu belirtildi.

Efimerida gazetesi ise Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle yaptığı anlaşmaların çift taraflı okunması gerektiğini vurguladı.


Gazete, anlaşmaların Türk ekonomisi için taşıdığı anlamın yanısıra, Körfez ülkeleri için de
“diplomatik köprü”
olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Körfez
#Avrupa
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