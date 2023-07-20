Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda 3 ülkeyle işbirliğini güçlendiren anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunda 3 ülkeyi ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'ın Cidde kenti oldu.
Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı da ziyaretin dikkati çeken anlaşmaları arasında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Veliaht Prens Selman ile görüşmesi sonrası yapılan ortak açıklamada, iki tarafın, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliği ivmesinin artırılmasının önemini ve özellikle altyapı, inşaat, mühendislik, savunma ve metalürjik sanayi, çevre ve miras turizmi, yenilenebilir enerji gibi bir dizi hedef sektörde ve diğer ortak çıkar alanlarında ekonomik entegrasyon için fırsatları destekleme konusundaki istekliliklerini vurguladığı belirtildi.
Bayraktar, Suudi Arabistan semalarında görev yapacak
Anlaşma kapsamında Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak.
Yapılan kapsamlı anlaşmayla gelecek süreçte iki ülkenin yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda da işbirliği gerçekleştirilecek.
Katar ile ortak bildiriye imza atıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyaretinin ikinci durağı ise Katar oldu.
Türkiye-Katar ilişkilerinin, kurulduğu 1973'ten itibaren stratejik ortaklık aşamasına gelene kadar niteliksel bir dönüşüm geçirdiği aktarılan bildiride, iki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin liderliklerinde her geçen gün güçlenmeye devam ettiği vurgulandı.
BAE ile 50,7 milyar dolarlık anlaşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyaretinin son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.
Söz konusu ortak mutabakat ile Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine çıkartıldığı ziyarette, enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı.