Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda 3 ülkeyle işbirliğini güçlendiren anlaşmalar imzalandı

Türkiye ile Katar arasındaki mevcut stratejik ortaklığın bütün düzeylerde verimli olduğu, çoğu bölgesel ve uluslararası konularda iki ülkenin benzer yaklaşım sergilediği belirtilen bildiride, Yüksek Stratejik Komite mekanizmasının, üyeleri 2015'ten bu yana her yıl bir araya gelen iki kardeş ülke arasındaki ortaklığın en somut göstergelerinden biri olduğuna işaret edildi.