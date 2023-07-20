Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Körfez medyasında geniş yer buldu

"Al Nahyan ile Erdoğan arasındaki görüşmeler, aradaki bağları, işbirliğini ve bunları iki ülke yararına çeşitli alanlarda kalıcı olarak geliştirmeyi hedefliyor. Bu görüşmeler ayrıca, bölge halklarının yararına çalışmak ve barış konusunda ortak arzuyu güçlendirme düzeyinde ileri bir istasyon oluşturmaktadır. BAE ile Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliği, başarıları ikiye katlamayı vadeden gelişmiş bir medeni modeli temsil ediyor."