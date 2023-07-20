Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Körfez medyasında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, BAE ve Katar'ı kapsayan Körfez turu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turu, bu ülkelerin medyasında ilgiyle takip edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'ın ardından BAE'yi ziyaret etti. Ziyaretler sırasında üç Körfez ülkesi ile Türkiye arasında birçok alanda çok sayıda anlaşma imzalandı.
Ziyaretler Körfez ülkelerinin medyasında da büyük yankı uyandırırken, bu ilgi, Türkiye ile ikili işbirliğinin önemini ve konumunu vurgulayan övgülerde birleşti.
BAE
BAE resmi ajansı WAM'a göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye ziyareti ülke medyasının ana gündem maddesi oldu. Haberlerde BAE-Türkiye ilişkilerinin önemi konusunda görüş birliği vardı.
Gazete, BAE-Türkiye görüşmelerinin büyük yatırım fırsatları için ufuk açtığını, iki ülkedeki ticari faaliyetleri hızlandırdığını, özel sektörü canlandırdığını ve girişimcileri teşvik ettiğini vurguladı.
El-Halic gazetesi ise "Ortaklık ve Güven Diplomasisi" başlıklı başyazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden övgüyle söz etti.
El-Vatan gazetesi, "BAE ve Türkiye... Kapsamlı ve Umut Veren Ortaklık" başlıklı yazısında ziyareti değerlendirerek, şu ifadelere yer verdi:
- "Al Nahyan ile Erdoğan arasındaki görüşmeler, aradaki bağları, işbirliğini ve bunları iki ülke yararına çeşitli alanlarda kalıcı olarak geliştirmeyi hedefliyor. Bu görüşmeler ayrıca, bölge halklarının yararına çalışmak ve barış konusunda ortak arzuyu güçlendirme düzeyinde ileri bir istasyon oluşturmaktadır. BAE ile Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliği, başarıları ikiye katlamayı vadeden gelişmiş bir medeni modeli temsil ediyor."
BAE medyası, Twitter'da da "Türkiye Cumhurbaşkanı BAE'de" etiketiyle çok sayıda paylaşımda bulundu.
Katar
Katar medyası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doha ziyaretine büyük ilgi gösterdi.
Katar resmi ajansı QNA'ya göre, ilişkileri son birkaç yılda özellikle siyasi, askeri ve ekonomik olmak üzere çeşitli alanlarda ileri düzeyde gelişme gösteren Katar ile Türkiye, güçlü kardeşlik ilişkilerinin ve köklü bir stratejik ortaklığın keyfini sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ve sonuçları ülkenin Eş-Şark ve Er-Raye gazetelerinde de geniş yer aldı.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin haberde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki tarihi kardeşlik bağlarının, 1929'da imzalanan dostluk ve işbirliği anlaşmasına uzandığı kaydedildi.
Haberde, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin gelişme gösterdiği, İslam ülkelerinin çıkarlarını ilgilendiren konularda da karşılıklı anlayışın hakim olduğuna işaret edildi.
İki ülke ilişkilerinin tüm alanlardaki gücüne ve çeşitliliğine dikkat çekilen haberde, Suudi Arabistan ve Türkiye liderlerinin karşılıklı ziyaretlerinin ilişkilerin gücünün açık kanıtı olduğu aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri, geleneksel medyanın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar ve BAE'deki Twitter kullanıcılarının da en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.