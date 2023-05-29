Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi Avrupa gündeminde: Recep Tayyip Erdoğan değişmez galip

"Türkiye, Erdoğan ile yeniden başlıyor" manşetiyle verdiği haberinde, "Kılıçdaroğlu, ilk turda olduğu gibi Akdeniz'e kıyısı olan illerde; İzmir, İstanbul, Ankara'da başarılı sonuçlar aldı. Ancak Erdoğan, yardım çabalarının hızı ve etkinliği konusunda tartışmaların yaşandığı 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgelerde ve ülkenin geri kalanına hakim oldu. Seçim sonuçları, enflasyon, azalan satın alma gücüyle bağlantılı zorluklara karşın halkın, muhalefet ittifakının önerdiği reçeteye inanmadığını gösteriyor."