Dünya Dehlizler kapandı Suriyede teröristlerin kullandığı 4 bin tünel imha edildi
ORTADOĞU

Dehlizler kapandı: Suriye’de teröristlerin kullandığı 4 bin tünel imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı ile Türkiye sınırındaki Suriye’nin Rasulayn ve Tel Abyad kentleri terör örgütünden işgalinden kurtarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Pınarı Harekâtı sırasında güvenlik güçleri köstebek yolunu andıran tüneller tespit etti.
Barış Pınarı Harekâtı sırasında güvenlik güçleri köstebek yolunu andıran tüneller tespit etti.

Güvenli hale gelen bölgede halen devam eden çalışmalar kapsamında bazılarının bir ucu Türkiye’den çıkacak şekilde kazılmış 4 bini aşkın tünel bulundu. Türkiye’ye yönelik olası saldırıların yanısıra kaçak geçiş ve kaçakçılık için kazılan tüneller, tespitinin ardından tek tek imha edildi. Askeri harekâta karşı bazıları kilometrelerce uzunluğunda kazılan ve hain saldırıları gerçekleştirmek, ardından kaçmak için hazırlandığı saptanan tünellerin toplam uzunluğunun ise 400 kilometreden fazla olduğu belirlendi. Kimi insan gücü, kimi ise iş makineleri aracılığıyla hazırlanmış olan tüneller ile Rasulayn ve Tel Abyad’ın adeta yer altı şehri inşa edildiği de ortaya çıkmış oldu.

Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
OYNAT 00:39
Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi.

BİR UCU TÜRKİYE’YE UZANIYORDU

Tel Abyad- Rasulayn hattında kimi tünellerin ucu bir hastanenin altına kimi ise Türkiye’ye uzanıyordu.

Güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde yapılan arama-tarama çalışmalarında tünellerin bazılarının ucunun Türkiye topraklarına çıkacak şekilde hazırlandığı tespit edildi. Son olarak önceki gün Rasulayn’da ortaya çıkarılan bir tünelin ucunun Ceylanpınar’a uzandığı belirlendi. Türkiye sınırına yakın noktadaki bir evin odasından inilen yaklaşık 500 metre uzunluğundaki tünelin içerisinde ışık ve havalandırma sisteminin de kurulduğu saptandı. İçinde birkaç ayrı yöne açılan tünel, bir ucu Türkiye tarafından çıkacak şekilde kazılmıştı. Terör örgütünün vur-kaç tarzı saldırılar, gizlenme, kaçış noktası, insan ve uyuşturucu ticareti için kullanmayı hedeflediği tüneli, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle tamamlama fırsatı bulamadığı belirtiliyor. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu, hudut hattındaki 120 kilometreyi aşkın uzunlukta ve 30 kilometre derinliğindeki bölgede binlerce patlayıcı ve mayını da imha ederek tuzakları boşa çıkardı. Bölgede PKK/YPG izlerinin silinmesinin ardından binlerce Suriyeli yeniden topraklarına döndü ve huzur içerisinde yaşamaya başladı.

Zaman ayarlı bomba

Fotoğraf:Arşiv
  • Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı teröristlerin kullandığı sığınakta zaman ayarlı el yapımı patlayıcı ile çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi. ‘Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Nokta Operasyonu’ kapsamındaki arazi taramasında ‘Biji Amed’ kod adlı H. K.’nin ölü, ‘Laşer Cem’ kod adlı F.Ö’nün sağ olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Teröristlerce kış üstlenmesi için kullanıldığı tespit edilen sığınak imha edilirken, zaman ayarlı patlayıcıyla birlikte araziye jelikan bidonlar içerisine gizlenmiş halde çok miktarda mühimmat bulundu. Ayrıca teröristleri ikamet ettikleri evlerinde barındıran H.O, D.O. ve T.O. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Bu arada Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında Çetinkol köyü Geva Tepe bölgesinde PKK’lı teröristlerin araziye tuzakladığı bir adet mayın bulunarak imha edildi.

Kara harekatından ilk görüntüler
OYNAT 00:48
Kara harekatından ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.


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