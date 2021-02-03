Dış basından Boğaziçi'ne destekler arka arkaya: BBC'de boş durmadı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun atanması bahanesiyle başlayan gösteriler günlerdir sürüyor. Öğrenci bile olmayan provokatörlerin katıldığı ortaya çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gezi parkı olaylarındaki gibi ortalığı karıştırmak isteyen kesim, gösterilere desteklerini sürdürüyor.

Erdoğan'ın sözleriyle gerilimi tırmandırıyorlar

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin Erdoğan, AK Parti il kongrelerine hitabında, yaşananlara tepki göstererek, "Siz kıran döken gençlik değil, tam aksine kırılanları, dökülenleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız.'' demişti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız

BBC News, Erdoğan'ın konuşmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoların arttığını aktardı. Haberde, "Protestolar bir aydır devam ediyor ama gerilim hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Boğaziçi öğrencilerini desteklemek için Türkiye çapında yeni protesto çağrıları yapılıyor." denildi.

GÜNDEM Devlet Bahçeli'den Boğaziçi'ndeki rezilliğe tepki: Provokatörler Boğaziçi’ne tutunmanın arayışındadır

REKLAM

"LGBT'lileri günah keçisi yaptılar"

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek veren Avrupa Parlamentosu Milletvekili Terry Reintke de "LGBT'lileri günah keçisi yapmak, Polonya ve Macaristan'da gördüğümüz tehlikeli bir taktik." diye yazdı. Reintke, paylaşımının devamında Ankara'yı suçlamaya kalkarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu, bunu Türkiye'deki topluma karşı yapıyor. Biz bir ideoloji değiliz. Biz suçlu değiliz." dedi.

GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörler polise saldırdı: Rektörlük binasını ablukaya aldılar

DÜNYA New York Times gazetesi de boş durmadı: Amerikan basınından Boğaziçi'ndeki olaylara destek

Teröristler gösterilere katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gözaltına alınan 108 kişiden 79'unun DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.