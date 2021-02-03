Dış basından Boğaziçi'ne destekler arka arkaya: BBC'de boş durmadı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun atanması bahanesiyle başlayan gösteriler günlerdir sürüyor. Öğrenci bile olmayan provokatörlerin katıldığı ortaya çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gezi parkı olaylarındaki gibi ortalığı karıştırmak isteyen kesim, gösterilere desteklerini sürdürüyor.
Erdoğan'ın sözleriyle gerilimi tırmandırıyorlar
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin Erdoğan, AK Parti il kongrelerine hitabında, yaşananlara tepki göstererek, "Siz kıran döken gençlik değil, tam aksine kırılanları, dökülenleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız.'' demişti.
- BBC News, Erdoğan'ın konuşmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoların arttığını aktardı. Haberde, "Protestolar bir aydır devam ediyor ama gerilim hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Boğaziçi öğrencilerini desteklemek için Türkiye çapında yeni protesto çağrıları yapılıyor." denildi.
"LGBT'lileri günah keçisi yaptılar"
Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek veren Avrupa Parlamentosu Milletvekili Terry Reintke de "LGBT'lileri günah keçisi yapmak, Polonya ve Macaristan'da gördüğümüz tehlikeli bir taktik." diye yazdı. Reintke, paylaşımının devamında Ankara'yı suçlamaya kalkarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu, bunu Türkiye'deki topluma karşı yapıyor. Biz bir ideoloji değiliz. Biz suçlu değiliz." dedi.
Teröristler gösterilere katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gözaltına alınan 108 kişiden 79'unun DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.