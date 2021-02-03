Dünya Dış basından Boğaziçine destekler arka arkaya BBCde boş durmadı
AVRUPA

Dış basından Boğaziçi'ne destekler arka arkaya: BBC'de boş durmadı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif gösterilere İngiliz basınından da destek gecikmedi. BBC News yayınladığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından üniversitedeki protestoların arttığını belirterek, "Boğaziçi öğrencilerini desteklemek için Türkiye çapında yeni protesto çağrıları yapılıyor." denildi. Avrupa Parlamentosu Terry Reintke de "LGBT'lileri günah keçisi yapmak, Polonya ve Macaristan'da gördüğümüz tehlikeli bir taktik." ifadelerini kullandı.

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun atanması bahanesiyle başlayan gösteriler günlerdir sürüyor. Öğrenci bile olmayan provokatörlerin katıldığı ortaya çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gezi parkı olaylarındaki gibi ortalığı karıştırmak isteyen kesim, gösterilere desteklerini sürdürüyor.

Erdoğan'ın sözleriyle gerilimi tırmandırıyorlar

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin Erdoğan, AK Parti il kongrelerine hitabında, yaşananlara tepki göstererek, "Siz kıran döken gençlik değil, tam aksine kırılanları, dökülenleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız.'' demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız
  • BBC News, Erdoğan'ın konuşmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoların arttığını aktardı. Haberde, "Protestolar bir aydır devam ediyor ama gerilim hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Boğaziçi öğrencilerini desteklemek için Türkiye çapında yeni protesto çağrıları yapılıyor." denildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
OYNAT 01:01
Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

Devlet Bahçeli'den Boğaziçi'ndeki rezilliğe tepki: Provokatörler Boğaziçi’ne tutunmanın arayışındadır
GÜNDEM
Devlet Bahçeli'den Boğaziçi'ndeki rezilliğe tepki: Provokatörler Boğaziçi’ne tutunmanın arayışındadır

"LGBT'lileri günah keçisi yaptılar"

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek veren Avrupa Parlamentosu Milletvekili Terry Reintke de "LGBT'lileri günah keçisi yapmak, Polonya ve Macaristan'da gördüğümüz tehlikeli bir taktik." diye yazdı. Reintke, paylaşımının devamında Ankara'yı suçlamaya kalkarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu, bunu Türkiye'deki topluma karşı yapıyor. Biz bir ideoloji değiliz. Biz suçlu değiliz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörler polise saldırdı: Rektörlük binasını ablukaya aldılar
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörler polise saldırdı: Rektörlük binasını ablukaya aldılar

New York Times gazetesi de boş durmadı: Amerikan basınından Boğaziçi'ndeki olaylara destek
DÜNYA
New York Times gazetesi de boş durmadı: Amerikan basınından Boğaziçi'ndeki olaylara destek

Teröristler gösterilere katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gözaltına alınan 108 kişiden 79'unun DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.


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