Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarında 2 İHA'nın düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandı

İHA’ların düşmesi sonucu Gana uyruklu 2 kişi ile Bangladeş uyruklu bir kişinin hafif, Hindistan uyruklu bir kişinin ise orta derecede yaralandığı aktarıldı.

Yetkili makamlar ayrıca hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiğini kaydetti.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.