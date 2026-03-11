Yeni Şafak
Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarında 2 İHA'nın düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandı

Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarında 2 İHA'nın düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandı

11:2311/03/2026, Çarşamba
AA
Dubai Havalimanı yakınlarına 2 İHA isabet etti
Dubai Havalimanı yakınlarına 2 İHA isabet etti

Birleşik Arap Emirleri’ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde 2 insansız aracının (İHA) düştüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) çevresinde 2 İHA’nın düştüğü ifade edildi.

İHA’ların düşmesi sonucu Gana uyruklu 2 kişi ile Bangladeş uyruklu bir kişinin hafif, Hindistan uyruklu bir kişinin ise orta derecede yaralandığı aktarıldı.

Yetkili makamlar ayrıca hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiğini kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.




