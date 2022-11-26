Dünya Düğünler için yetiştirdiği çiçek yasaklı bitki çıktı
OKYANUSYA

Düğünler için yetiştirdiği çiçek yasaklı bitki çıktı

Avustralya’nın Tasmanya adasında çiçek tarımı yapan Kate Dixon, düğün sezonu için dekoratif ‘fırfırlı pembe gelincik’ çiçeği yetiştirdiğini düşünürken aslında yetiştirilmesi yasak olan ve uyuşturucu madde ile morfin yapımında kullanılan haşhaş bitkisi yetiştirdi. Yetkililer çiçekleri söktü, Dixon yasak bitki olduğunu bilmediğini söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Düğünler için yetiştirdiği çiçek yasaklı bitki çıktı
Avustralya

Tasmanya’da ticari çiçek tarımı yapan Kate Dixon, düğün sezonunda kullanılmak üzere ‘fırfırlı pembe gelincik’ çiçeği ekti.

Tarlasında çiçek açan pembe gelinciklerin fotoğraflarını Instagram’dan paylaşan Dixon, yetkililerin kendisine ulaşmasıyla ektiği gelincik türünün yetiştirilmesi yasak bir haşhaş bitkisi türü olduğunu öğrendi.

"Onları sadece düğünler için yetiştiriyordum"

Basına açıklama yapan Dixon durumu öğrenince şok olduğunu belirterek "Onları sadece düğünler için yetiştiriyordum. Kesinlikle hiçbir fikrim yoktu” ifadelerini kullandı. Dixon tohumları lisanslı bir satıcıdan aldığını vurgulayarak diğer çiçek tarımı yapan çiftçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gelinciklerin hepsi söküldü

Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Departmanı yetkilileri, Dixon’ın çiftliğine gelerek gelinciklerin hepsinin söktü. Yetkililer, Dixon’un yetiştirilmesi yasak olan Papaver somniferum ve Papaver bracteatum adlı gelincik türlerini yetiştirdiğini morfin, tebain ve kodein gibi maddeleri elde etmek için çok sıkı gözetim altında lisansla yetiştirildiğini belirtti.

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