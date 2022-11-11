Sayı 10 milyonu bulmuştu: Avustralya'dan Rusya'ya 'siber' suçlaması

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Rus yanlısı hacker grubu Killnet, birkaç ay önce Japonya hükümetinin internet portalına saldırarak çevrimiçi kamu hizmetlerini ve elektronik vergi sistemini hedef almıştı.

GÜNDEM Milli projelere siber saldırı

Avustralya: Ruslar bize de saldırdı

Avustralya Federal Polisi, sigorta şirketi Medibank'a yapılan ve yaklaşık 10 milyon mevcut ve eski müşterilerin bilgilerini ele geçiren siber saldırının arkasında Rusya merkezli bilgisayar korsanları olduğunu söyledi.

Avustralya Federal Polisi (AFP) Komiseri Reece Kershaw, AFP'nin hangi kişilerin sorumlu olduğunu bildiğini, ancak şu anda isimlerini vermeyeceğini söyledi.

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Bir basın toplantısında konuşan AFP yetkilisi, "Suçlular için sizin kim olduğunuzu biliyoruz ve dahası, AFP'nin denizaşırı suçluları adalet sistemiyle yüzleşmek üzere Avustralya'ya geri getirme konusunda bazı önemli çalışmaları var." dedi. Kershaw, AFP'nin Rus kolluk kuvvetleriyle bireyler hakkında görüşeceğini de sözlerine ekledi.