Dünya Sayı 10 milyonu bulmuştu Avustralyadan Rusyaya siber suçlaması
OKYANUSYA

Sayı 10 milyonu bulmuştu: Avustralya'dan Rusya'ya 'siber' suçlaması

Avustralya, sigorta şirketi Medibank'a yapılan yaklaşık 10 milyon mevcut ve eski müşterilerin bilgilerini ele geçiren siber saldırının arkasında Rusya olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Sayı 10 milyonu bulmuştu: Avustralyadan Rusyaya siber suçlaması
Arşiv

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Rus yanlısı hacker grubu Killnet, birkaç ay önce Japonya hükümetinin internet portalına saldırarak çevrimiçi kamu hizmetlerini ve elektronik vergi sistemini hedef almıştı.

Milli projelere siber saldırı
GÜNDEM
Milli projelere siber saldırı

Avustralya: Ruslar bize de saldırdı

Avustralya Federal Polisi, sigorta şirketi Medibank'a yapılan ve yaklaşık 10 milyon mevcut ve eski müşterilerin bilgilerini ele geçiren siber saldırının arkasında Rusya merkezli bilgisayar korsanları olduğunu söyledi.

Avustralya Federal Polisi (AFP) Komiseri Reece Kershaw, AFP'nin hangi kişilerin sorumlu olduğunu bildiğini, ancak şu anda isimlerini vermeyeceğini söyledi.

Bir basın toplantısında konuşan AFP yetkilisi, "Suçlular için sizin kim olduğunuzu biliyoruz ve dahası, AFP'nin denizaşırı suçluları adalet sistemiyle yüzleşmek üzere Avustralya'ya geri getirme konusunda bazı önemli çalışmaları var." dedi. Kershaw, AFP'nin Rus kolluk kuvvetleriyle bireyler hakkında görüşeceğini de sözlerine ekledi.

Siber saldırılar 10 trilyon dolar zarar verecek
EKONOMİ
Siber saldırılar 10 trilyon dolar zarar verecek
Köylüler tesadüfen fark etti

Köylüler tesadüfen fark etti

​Kendiliğinden yetişti: Herkes para kazanmak için bölgeye gidiyor.
İstanbul Boğazında gemi arızası

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

​Kıyı Emniyeti römorkörleri tarafından kurtarıldı.
İşbirliğinde 2024 vizyonu

Zirvede Rusya - Ukrayna savaşı düzensiz göç ve terör mesajı.

​Şekib Avdagiç İTO seçimlerinde ezici bir çoğunlukla güven tazeledi.

​Konya'daki çökmeler için yetkililer devreye giriyor.

​Mansur Yavaş'tan CHP milletvekiline büyük kıyak.

​Bakan Karaismailoğlu Yeni Şafak'a konuştu.

​Lider siyasetinin gereğini yaptık.

​Bulgaristan'da parasına el konuldu.

​Atatürk ölümünün 84. yılında anıldı.

​Bölgesel başkent Herson'dan çekiliyor.

​Enerji krizine çözüm Türkiye'den.

​Terör örgütlerine para akıttılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.