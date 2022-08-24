Milli projelere siber saldırı

Geliştirdikleri yazılımlarla ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden verileri ele geçiren bilgisayar korsanları, bu kez Türkiye’nin milli projelerini hedef aldı. Çin menşeili NS FOCUS siber güvenlik şirketi, MurenShark isimli hacker grubunun, Türkiye’nin milli projelerine yönelik saldırı düzenlediğini iddia etti. Şirketin hazırladığı raporda, hacker grubunun milli denizaltı yönetim sistemi MÜREN ve TÜBİTAK’ı hedef aldığı öne sürüldü.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEMEDİ

Raporla ilgili bilgi veren ADEO Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu, “Operasyonlarını yürütebilmek için Kıbrıs’taki bir üniversiteyi kullanmışlar. Üniversitenin web sitesini ihlal edip, tam 1 yıldır burayı komuta kontrol ve veri transfer sunucusu olarak kullanmışlar. Operasyon süreçlerinde ifşa olmamak için izlerini kaybettirmeye çabalamışlar. Bu yüzden kimlikleri ve lokasyonları tespit edilemedi” diye konuştu.

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ARKASINDA DEVLET VAR

Sadece Türkiye’ye yönelik casusluk operasyonu gerçekleştirildiğini kaydeden Çahmutoğlu şunları kaydetti: “Hedef tamamen Türkiye’dir. MÜREN projesi ve TÜBİTAK’tır. Saldırı kesinlikle bir devlet tarafından yapılmış saldırıdır. Milli projelerimiz hedeftedir. Dünyada bu tarz siber casusluk saldırılarında Rusya, Çin ve İran gibi ülkeler çok etkin. Başka bir devlet de olabilir. NATO ülkelerinin hangi projeleri ürettiğini, neler yaptığını öğrenmeye çalışıyorlar.”

Ersin Çahmutoğlu

Detaylı inceleme gerekebilir

Saldırının nasıl yapıldığına ilişkin bilgi veren Çahmutoğlu, “Önceden ele geçirdikleri dokümanları virüslü dosya yapıp sanki TÜBİTAK ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan gelmiş gibi e-posta üzerinden her iki kurumdaki personele göndermişler. Bu girişimler başarılı mı, değil mi, bunu bilmiyoruz” dedi. Saldırının Nisan 2021’de planlandığına ilişkin izler olduğunu da vurgulayan Çahmutoğlu, “O tarihte oluşturulan domain ve bazı dokümanlar var.

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Hedef alınan kurumlar başta olmak üzere ilgili diğer devlet kurumları ve MÜREN projesi paydaşlarının, 2021-2022 yılları arasındaki süreçte bahse konu zararlı dosyalara ve network aktivitelerine dair inceleme yapmaları gerekebilir” şeklinde konuştu.

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