Dünya savaşına dönüşebilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, ABD-İsrail ittifakının İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından dünyada bir nükleer çatışmanın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Medvedev, dün Ortadoğu'da yaşanan savaşa ilişkin yaptığı değerlendirmede, İsrail ile İran arasında doğrudan bir nükleer çatışma ihtimalinin güçlendiğini belirterek “Yaşananlardan sonra, artık İsrail ve İran arasında bir nükleer çatışma bir şekilde kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu durum ne kadar üzücü ve keder verici olsa da bunu kabullenmemek mümkün değil” dedi. Açıklamasında, İran’ın er ya da geç nükleer silah elde edeceğini savunan Medvedev, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından sürecin geri döndürülemez bir aşamaya ulaştığını dile getirdi. Medvedev, açıklamasında, “Benim fikrime göre, dini lider Ali Hamaney'in öldürülmesinden sonra İran'ın şu ya da bu şekilde nükleer denemelere devam edeceğine ve dolayısıyla er ya da geç nükleer silah elde edeceğine dair hiçbir şüphe kalmamıştır” cümlelerini sarf etti.