ABD üçüncü uçak gemisini İran'a gönderiyor

22:5231/03/2026, Salı
USS George H.W. Bush Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisi olarak gönderildi.
ABD, İran’a yönelik saldırılarını sürdürürken USS George H.W. Bush ve ona eşlik eden savaş gemilerini Orta Doğu’ya sevk etti. Geminin, bölgedeki USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford uçak gemisi gruplarına katılması planlanıyor. Donanma, gelecekteki operasyonlarla ilgili detay vermekten kaçınırken, geminin bölgeye ulaşmasının haftalar sürebileceği bildirildi.

Bush üsten ayrıldı

Donanma, gelecekteki operasyonlar hakkında yorum yapmaktan kaçınırken yaptığı basın açıklamasına göre Bush uçak gemisi Virginia'daki Norfolk Deniz Üssü'nden ayrıldı.

Geminin bölgeye ulaşmasının haftalar sürebileceği de aktarıldı.

Savaş bölgesine üç uçak gemisi

USS George H.W. Bush gemisi, USS Gerald R. Ford ve USS Abraham Lincoln (CVN-72) ile birlikte ABD'nin savaş için görevlendirdiği üçüncü uçak gemisi olacak.

Öte yandan Ford gemisi yangın sonrası onarım için Hırvatistan limanında bulunurken, Lincoln gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.



