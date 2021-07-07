Dünya Dünyanın konuştuğu isim 11 yaşındaki dahi çocuk ölümsüzlüğün peşinde
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Dünyanın konuştuğu isim: 11 yaşındaki dahi çocuk ölümsüzlüğün peşinde

Belçika'da Laurent Simons adlı 11 yaşındaki çocuk, Anvers Üniversitesinin 3 yıllık fizik bölümünü 1 yılda bitirerek en iyi dereceyle mezun oldu. En iyi dereceyle diploma alan Simmons "Hedefim ölümsüzlük. Vücutta mümkün olduğunca fazla sayıda parçayı mekanik parçalarla değiştirmek istiyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Dünyanın konuştuğu isim: 11 yaşındaki dahi çocuk ölümsüzlüğün peşinde
Belçika'da 11 yaşındaki çocuk üniversitenin fizik bölümünü bitirdi.

Anvers Üniversitesi, Simons'un Mart 2020'den beri fizik bölümünde okuduğunu, diğer öğrencilerin hepsini geride bırakarak lisans diploması almaya hak kazandığını bildirdi.

Simmons'un lisans derslerine devam ederken aynı zamanda yüksek lisans dersleri aldığı ve yaz sonunda yüksek lisans programına başlayacağı belirtildi.

Belçika basınına konuşan Simmons ise klasik mekanik ve kuantum fiziğine odaklandığını, bu konulardaki her şeyi bir an önce öğrenmek istediğini söyledi.

"HEDEFİM ÖLÜMSÜZLÜK"

Simmons, "Hedefim ölümsüzlük. Vücutta mümkün olduğunca fazla sayıda parçayı mekanik parçalarla değiştirmek istiyorum. Bunun için bir yol hazırladım. Bulmacanın ilk parçası kuantum fiziği." dedi.

Hedefine ulaşmak için dünyanın en iyi profesörleriyle çalışmak istediğini dile getiren Simmons, "Onların beyinlerinin içine bakmak ve nasıl düşündüklerini öğrenmek istiyorum." diye konuştu.

"Dahi çocuk" olarak adlandırılan Simmons, 9 yaşındayken Hollanda'daki Eindhoven Teknoloji Üniversitesine kabul edilmiş, en küçük yaşta yüksek okul diploması alabilecekken üniversiteyle anlaşmazlığa düşerek okuldan ayrılmıştı.

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