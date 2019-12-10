Dünya Dahi çocuk okulu bıraktı
AVRUPA

Dahi çocuk okulu bıraktı

Hollanda'nın Eindhoven Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi alan ve 9 yaşında 'dünyanın en genç üniversite mezunu' olmaya hazırlanan Laurent Simons ailesinin kararı ile okulu bıraktı. Okulun mezuniyet tarihini ileri bir tarihe çekmesini kabul etmeyen aile Laurent'i okuldan aldı.

Haber Merkezi Diğer
laurent Simons
laurent Simons

Laurent Simons, 10. doğum günü olan 26 Aralık'tan önce, şu anda 10 yaşında ABD'deki University of Alabama'dan mezun olan Michael Kearney'e ait olan, dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elde etmek istiyordu.

Ancak üniversite yönetimi, Laurent'in ünvanı elde etmesi için son zaman olan 26 Aralık'da mezun olmasının gerçekçi olmadığı savundu.

Yönetim, buna gerekçe olarak da 9 yaşındaki çocuğun, geçmesi gereken sınav sayısını gösterdi.

Üniversiteye göre, daha hızlı bir zaman çizelgesi, Laurent'in akademik gelişimi için uygun değildi.

Lydia ve Alexander Simons çifti ise üniversitenin sunduğu bu takvimi kabul etmediği için Laurent'in eğitimine son verdi.

Aile, Aralık sonuna kadar Laurent'in lisans eğtimini tamamlayabileceğinin söylenmesine rağmen, okul yönetiminin aniden karar değiştirerek bu tarihi 2020'nin ortalarına uzattığını savundu.

'Mucize çocuk' olarak adlandırılan Laurent, okulda sıkıldığı için Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir araştırma projesine başladı. Belçika'nın Brugge kentinde matematik bilimleri üzerine 8 yaşında lise diploması alan Laurent, ailesi ile birlikte Hollanda'ya taşındı.

ABD'deki Stanford ve Fairfield üniversitelerinin üstün yetenekli çocuklar için açtığı kurslara katılan Laurent, diğer öğrencilerin 10 haftada ustalaştığı bir konuyu, bir hafta içinde kavrayabildi.

Laurent'in, Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü'nde normalde 3 yılda tamamlanması gereken dersleri, 9 ayda verdiği belirtildi.

Büyükbaba ve büyükannesi kalp hastası olan Laurent'in hedefi, kalp rahatsızlıklarını gidermenin yanı sıra, insan ömrünü uzatan çalışmalar yapmak.

Laurent, sıcak ve güneşli hava nedeniyle gelecekte ABD'de, Kaliforniya'da yaşamak istiyor.
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