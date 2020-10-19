Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Dünyayı sarsan taciz iddiası İngiliz kadından BAE Hoşgörü Bakanı Nahyan hakkında taciz iddiası
ORTADOĞU

Dünyayı sarsan taciz iddiası: İngiliz kadından BAE Hoşgörü Bakanı Nahyan hakkında taciz iddiası

Caitlin McNamara adlı İngiliz kadın, Birleşik Arap Emirlikleri Hoşgörü Bakanı Şeyh Nahyan bin Mübarek Al Nahyan'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Taciz olayının ardından edebiyat festivalini düzenleyen firma yetkilileri, BAE ile ilişiği kestiklerini ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Caitlin McNamara ve Birleşik Arap Emirlikleri Hoşgörü Bakanı Şeyh Nahyan bin Mübarek Al Nahyan.
Caitlin McNamara ve Birleşik Arap Emirlikleri Hoşgörü Bakanı Şeyh Nahyan bin Mübarek Al Nahyan.

İngiliz medyasından The Times gazetesinin dünkü haberinde, 32 yaşındaki Caitlin McNamara, 69 yaşındaki Al Nahyan'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. Saldırı, bu yıl Sevgililer Günü'nde, McNamara'nın Abu Dabi Hay Edebiyat Festivali'nin açılış hazırlıklarını görüşmek üzere çağrıldığını düşündüğü Nahyan'ın özel bir adadaki villasında gerçekleşti.

  • Villadan kaçan McNamara, doktor annesini arayarak tıbbi tavsiye alırken ülkeden ayrılma planları yaptı.Bu sırada Bakan McNamara'yı aramaya devam etti. Telefon kayıtları, olaydan sonraki gün Nahyan'ın 14 kez aradığını ve 16 Şubat Pazar günü de mesaj gönderdiğini ortaya koydu.

FESTİVALİN ORGANİZTÖRLERİ BAE İLE BAĞI KOPARDI

Öte yandan,olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Edebiyat dünyasının önemli festivallerine imza atan dünyaca ünlü Hay Festivali yetkilileri, McNamara’ya yapılan cinsel saldırı suçlamasından sonra BAE ile ilişkilerini kestiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Sahil kumlarına karıştı

Sahil kumlarına karıştı

Çok tehlikeli boyutta bir avuç kumda 200 tane var.
Adanada hareketli dakikalar

Adana'da hareketli dakikalar

Polis camı kırarak müdahale etti.
Layıkıyla hayata geçiremiyoruz

Layıkıyla hayata geçiremiyoruz

Erdoğan, ​İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi'nin açılışında konuştu.
Koronadan kaçan<br>oraya yerleşiyor

Koronadan kaçan
oraya yerleşiyor

Nüfusu bir milyon kişi arttı, arazi fiyatları uçtu.
Dört milyon <br>kişiye müjde

Dört milyon
kişiye müjde

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi..

Avcı hamlesi

Avcı hamlesi

​Süper Lig'de ilk teknik direktör değişikliği gerçekleşiyor.

13 köy <br>daha geri alındı

13 köy
daha geri alındı

​Azerbaycan ordusundan zafer üstüne zafer.

Rehavete kapılmayın

Rehavete kapılmayın

​Vaka sayılarının yarı yarıya düştüğü il için kritik uyarı.

​80 kilo taşıyabiliyor, şimdilik menzili 30 km.

​Türkiye'nin ardından harekete geçtiler..
Kuvvetli<br>yağış uyarısı

Kuvvetli
yağış uyarısı

​Öğle saatlerinden sonra etkili olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.