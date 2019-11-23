El-Halil'de bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın: Yahudiler Sare Bayramı nedeniyle camiye baskın düzenleyerek çevredeki Filistinlilere saldırdı

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Aydın’da zeytinlikte 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde güvenlik güçleri bir şahsa ait arazide bir kısmı açıkta olan eseri Savcı gözetiminde kepçe yardımıyla gün yüzüne çıkardı. Kazıda Roma döneminden kalma 2 bin 500 yıllık bir lahit kapağı bulunurken lahidin kendisi ise bulunamadı.