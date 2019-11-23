Dünya El-Halilde bulunan Harem-i İbrahim Camisine baskın Yahudiler Sare Bayramı nedeniyle camiye baskın düzenleyerek çevredeki Filistinlilere saldırdı
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El-Halil'de bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın: Yahudiler Sare Bayramı nedeniyle camiye baskın düzenleyerek çevredeki Filistinlilere saldırdı

Yahudilerin Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti Sare'nin defnedildiği mağarayı satın almasının yıl dönümü olarak kabul ettiği 'Sare Bayramı' nedeniyle, işgalci İsrail askerleri Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenledi. Müslümanların girişine kapatılan ve ezan okunmasına da izin verilmeyen camide toplanan Yahudi yerleşimciler, çevredeki Filistinlilere de saldırdı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail, Yahudilerin kutladığı "Sare Bayramı" sebebiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın yaptı.

  • Yahudilerce, Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti Sare'nin defnedildiği mağarayı satın almasının yıl dönümü kabul edilen "Sare Bayramı" sebebiyle binlerce Yahudi yerleşimci, işgalci İsrail askerlerinin koruması altında mağaranın üzerine inşa edildiğine inandıkları Harem-i İbrahim Camisi'ne girdi.

Yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

  • Müslümanların girişine kapatılan ve ezan okunmasına da izin verilmeyen camide toplanan Yahudi yerleşimciler, çevredeki Filistinlilere de saldırdı.

Yahudilerin Filistinlilere ait ikametlere de saldırması sebebiyle evlerden kadın ve çocuk çığlıkları yükseldi.

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Esnafı dükkanlarını kapatmaya zorladılar

İşgalci İsrail askerleri ise cami etrafındaki esnafı iş yerlerini kapatmaya zorladı ve Filistinlilerin cami çevresine yaklaşmasına izin vermedi.

  • Yahudi yerleşimciler, geceyi geçirmek için caminin avlusunda çadır kurdu ve yüksek sesle müzik dinledi.

Yahudi inanışına göre Hazreti İbrahim, eşi Hazreti Sare'nin ve onların soyundan gelen peygamberlerin defnedildiği ve sonradan üzerine Harem-i İbrahim Camisi'nin yapıldığı mağarayı satın aldı. Yahudiler bugünü "Sare Bayramı" olarak kutluyor.

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