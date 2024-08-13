Elon Musk'ın Donald Trump ile X'te yapacağı yayında teknik sorun yaşandı

Musk, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "X üzerinde büyük bir DDOS saldırısı olduğu görülüyor. Bunu durdurmak için çalışıyoruz. En kötü ihtimalle, daha az sayıda canlı dinleyici ile devam edeceğiz ve konuşmayı daha sonra yayınlayacağız" ifadelerini kullandı.