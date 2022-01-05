Emma Watson’a da ‘antisemit’ dediler: Harry Potter’ın yıldızından Filistin’e destek

Harry Potter filmlerindeki başrollerden Hermione Granger karakteriyle ünlenen İngiliz asıllı oyuncu Emma Watson, Instagram hesabından Filistin’e verdiği destekle gündem oldu.

Emma Watson'un paylaşımı.

Hesabından Bad Activist Collevtive isimli Filistin yanlısı aktivistlerin “Dayanışma bir eylemdir” yazılı pankartlarla yürüdüğü bir paylaşım yapan Emma Watson, fotoğrafın altına da İngiliz-Avustralyalı bilim insanı Sara Ahmed’in, “Dayanışma; çektiğimiz zorluklar aynı olduğu, acımız aynı olduğu ya da geleceğimiz aynı olduğu için değildir. Dayanışma; bağlılık ve çalışma gerektirir. Dayanışma; aynı duygulara sahip olmadığımızı, aynı hayatlar yaşamadığımızı ya da aynı bedenlerde olmadığımızı bilsek bile aynı ortak paydada olmaktır” sözlerini ekledi.

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Gilad Erdan

FİLİSTİNLİLER TEŞEKKÜR ETTİ

Emma Watson’ın gönderisi Filistinli ve Filistin yanlısı kullanıcılardan büyük beğeni topladı ve çok sayıda takipçi #FreePalestine, #PalestineWillBeFree hashtagleri ile Filistin bayrağının emojisini kullanarak ünlü oyuncuya teşekkürlerini ifade etti.

ANTİSEMİTİZMLE SUÇLADILAR

Ancak Emma Watson’ın paylaşımı İsraillileri çıldırttı. İsrail’in BM elçisi Gilad Erdan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurgu Harry Potter’da işe yarayabilir ama gerçekte işe yaramıyor.” diyerek Watson’ın paylaşımını eleştirirken, selefi Danny Danon da sinema oyuncusunu “antisemitik” olmakla suçladı.

Danny Danon

Indivisible Guide adlı ilerici savunuculuk grubunun direktörlerinden Leah Greenberg, Danon’un bu suçlamasına katılmadığını, antisemitizmin tamamen alaycı ve kötü niyetli bir silah haline getirildiğini belirtti.

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OXFORD’DA EĞİTİM ALDI

Oxford Üniversitesinde aldığı eğitimin yanı sıra ABD’deki Brown Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan Emma Watson ayrıca Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin iyi niyet elçisi olarak gönüllü faaliyetlerde bulunuyor. Emma Watson’ın Instagram’da 64 milyon takipçisi bulunuyor.

DÜNYA Emma Watson BM'de konuştu