Dünya En zengin 6 kişinin serveti, en yoksul 13 milyon 200 bin kişinin servetine eşit
AVRUPA

En zengin 6 kişinin serveti, en yoksul 13 milyon 200 bin kişinin servetine eşit

İngiltere'de en zengin 6 kişinin serveti, en yoksul 13 milyon 200 bin kişinin servetine eşit. Araştırmalara göre İngiltere'nin en zengin 6 kişisi 39,4 milyar sterlinlik mal varlığına sahip.

Haber Merkezi Diğer
İngiltere'de gelir adaletsizliği ile ilgili yapılan araştırmalarda çarpıcı sonuçlar elde edildi.
İngiltere'de gelir adaletsizliği ile ilgili yapılan araştırmalarda çarpıcı sonuçlar elde edildi.

İngiltere'de gelir eşitsizliğine dair bir araştırmaya göre, ülkede en zengin 6 kişinin serveti, en yoksul 13 milyon 200 bin kişinin servetine eşit.

İngiliz Guardian gazetesinin haberleştirdiği Equality Trust isimli yardım kuruluşunun çalışmasına göre, İngiltere'nin en zengin 6 kişisi 39,4 milyar sterlinlik (yaklaşık 294 milyar Türk Lirası) mal varlığına sahip.

Equality Trust isimli yardım kuruluşu, İngiltere'de 14 milyon insanın yoksulluk içerisinde yaşadığına da dikkat çekti.

Bu kişilerden 4 milyonunun yoksulluk sınırının yarısının da altında gelirinin olduğu ve 1,5 milyonunun daha da kötü koşullar içerisinde yaşadığı kaydediliyor.

Equality Trust kuruluşundan Wanda Wyporska, "Çok zengin olanlar ve çoğunluk arasında bu derece büyük bir uçurum çok tehlikeli. Çok az sayıda insanın elinde bu kadar aşırı bir servetin toplanması, ekonomik sistemin ne kadar çarpık olduğunu gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

"İngiltere'nin ekonomisi çok az sayıda kişi için milyarlar ve milyonlar içinse yoksulluk getiriyor."

MEBden ayrımcılık düzeltmesi

MEB'den
'ayrımcılık' düzeltmesi

Projeye imam hatip okulları da dahil edildi.
Dörtlü Zirve sona erdi

Dörtlü Zirve sona erdi

​Erdoğan ve Merkel'den kritik zirve sonrası ilk mesaj.
Sözlerimin arkasındayım

Sözlerimin arkasındayım

​Macron, 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' demişti.
Londra'da yoğun ilgi

Londra'da yoğun ilgi

Erdoğan, NATO zirvesi için İngiltere'de.
Öğretmen ders <br>anlattı o sigara içti

Öğretmen ders
anlattı o sigara içti

Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Engellilerin kamu ataması için tören düzenlenecek.

Müslüman<br>düşmanlığı bir tehdit

Müslüman
düşmanlığı bir tehdit

​Alman bakandan önemli açıklamalar.
Termik santral <br>maddesi tekliften çıkartılacak

Termik santral
maddesi tekliften çıkartılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği teklifte yeni gelişme.
Libya'ya<br>kumpas planı!

Libya'ya
kumpas planı!

Doğu Akdeniz'deki anlaşma sonrası ​yeni planı devreye soktular.
İmam hatiplere ayrımcılık

İmam hatiplere ayrımcılık

MEB ile Arçelik'ten 'kat sayı uygulaması' gibi protokol.
Irak ve Suriye'de de yasakladılar

Irak ve Suriye'de de yasakladılar

​Mehmetçik vurdukça PKK çözülmeleri önlemek için ne yapacağını şaşırmaya başladı.
Sürekli özel<br>mesaj gönderiyor

Sürekli özel
mesaj gönderiyor

​Ruhani'den yaptırımlar konusunda çarpıcı açıklama.
Kar ve<br>yağmur geliyor

Kar ve
yağmur geliyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Çok saygısızca

Çok saygısızca

Trump'tan Macron'a 'beyin ölümü' tepkisi.
Bu beldede artık herkes evlenecek

Bu beldede artık herkes evlenecek

Altın takma fiyatı 100 bin TL'den 35 bin TL'ye indirildi.
Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de bir ilk

Uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.