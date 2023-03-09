Endonezya'da heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede 10 kişinin daha cesedinin bulunduğunu, ölü sayısının 21'e çıktığını bildirdi.

Yetkililer, onlarca polis, asker ve gönüllünün de katıldığı arama kurtarma çalışmalarının iletişim hatlarındaki sorunlar ve hava koşullarındaki olumsuzluklar yüzünden aksadığını ifade etti.