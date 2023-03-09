Endonezya'da heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Endonezya'da heyelanda ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede 10 kişinin daha cesedinin bulunduğunu, ölü sayısının 21'e çıktığını bildirdi.
Ulusal Afet Yönetimi Ajansı yetkilisi, yaralanan 8 kişiden 3'ünün durumunun kritik olduğunu söyledi.
Heyelan altında kalan evlerde mahsur kaldığı düşünülen kayıp 33 kişi için aramanın sürdüğünü belirten yetkili, toprak kayması nedeniyle yaklaşık 1300 kişinin geçici sığınaklara götürüldüğünü kaydetti.
Yetkililer, onlarca polis, asker ve gönüllünün de katıldığı arama kurtarma çalışmalarının iletişim hatlarındaki sorunlar ve hava koşullarındaki olumsuzluklar yüzünden aksadığını ifade etti.