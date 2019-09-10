Dünya Endonezyadan Malezyaya yayılan yangın dumanları
ASYA

Endonezya'dan Malezya'ya yayılan yangın dumanları

Endonezya'daki yangınlar Malezya'yı etkiliyor. Endonezya'dan yayılan duman, Malezya'nın güney kentlerine ulaşıyor. Duman bulutlarının etkisi bu ayın sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Orman yangınları, iki ülkeyi etkiliyor.
Orman yangınları, iki ülkeyi etkiliyor.

Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarında bir aydan fazladır süren orman yangınlarından çıkan ve rüzgarın etkisiyle Malezya'nın güney kentlerine yayılan duman bulutlarının etkisini bu ayın sonuna kadar sürdüreceği bildirildi.

  • Malezya Meteoroloji Biriminden bugün yapılan açıklamada, yangınlar nedeniyle oluşan dumanların Malezya Yarımadası ve Borneo Adası genelinde kuzey ve batı yönlerinde ilerleyeceği, dumanların etkisinin ise bu ayın sonuna kadar süreceği belirtildi.
Dumanın hava kirliliğini artırdığı Sarawak eyaletinde ise hava kirliliği indeksinin 193'ten 206'ya yükseldiği ve sınav dönemindeki ilkokul öğrencilerine ağız ve burunlarını kapatması için maske dağıtıldığı kaydedildi.

Diğer yandan Malezya İslami Kalkınma Birimi (JAKIM) bütün camilere bugün yatsı namazından sonra yağmur yağması için kılınan "istiska" namazı kılma çağrısında bulundu.

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