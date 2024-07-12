Eski İsrail Savunma Bakanı Liberman: Netanyahu ülkeyi yıkıma sürükledi

İsrailli "Maariv" gazetesine konuşan eski Savunma Bakanı Liberman, "Netanyahu, İsrail'i yıkıma sürüklüyor" dedi. Liberman, İsrail'in benzeri görülmemiş bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğu değerlendirmesinde bulundu.





İsrail'in kuruluşundan bu yana en tehlikeli krizin ortasında olduğunu vurgulayan Liberman, "Netanyahu hiçbir şeyi nasıl yöneteceğini bilmiyor, yönetim yeteneği sıfıra yakın." ifadelerini kullandı.





Liberman, şöyle devam etti:

"Hükümet mevcut koalisyon ile 2026 yılına kadar devam ettiği takdirde İsrail devleti diye bir şey kalmayacak. Netanyahu'yu motive eden tek şey, bir gün, bir hafta, bir ay daha iktidarda kalma arzusu."





'Savaşı sonlandırmalıyız'

İsrail'de şu an önceliğin güvenlik olduğunu belirten Liberman, Lübnan ve Gazze sınırında yaşayan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere işaret ederek hiç kimsenin Lübnan sınırı yakınındaki kuzey bölgelerine ve Gazze Şeridi'ne komşu gasbedilmiş toprakların bulunduğu güney bölgelere dönemeyeceğini kaydetti.





Eski Savunma Bakanı, "Savaşı sonlandırmalıyız. Kazandığınızı açıklamaya başladığınız anda zaten kaybetmişsiniz demektir" yorumunu yaptı.



