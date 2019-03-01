Dünya Esmanın babası Biltaci cezaevinde beyin kanaması geçirdi
ORTADOĞU

Esma'nın babası Biltaci cezaevinde beyin kanaması geçirdi

Mısır'daki darbenin ardından Rabia Meydanı'nda düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerince öldürülen Esma'nın babası Muhammed el-Biltaci tutulduğu cezaevinde beyin kanaması geçirdi.

Haber Merkezi AA
Muhammed el-Biltaci
Muhammed el-Biltaci

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) eski Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci, tutulduğu cezaevinde beyin kanaması geçirdi.

Biltaci ailesinden yapılan yazılı açıklamada, 3 yıldır ziyaretine izin verilmeyen Muhammed el-Biltaci'nin beyin kanaması geçirmiş olduğunun öğrenildiği kaydedildi.

Beyin kanamasını ne zaman geçirdiği ve ne tür bir tıbbi müdahalede bulunulduğu hakkında bilgi edinilemediği ifade edilen açıklamada, Biltaci'nin sol kolunu hareket ettiremediği bildirildi.

Açıklamada, "Mahkeme heyeti tıbbi müdahale konusundaki taleplere cevap vermemektedir. Biltaci'nin hayatı ve sağlığı konusundaki olumsuz gelişmelerden Mısır yönetimi, Hapishaneler İdaresi, İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığı sorumludur." ifadelerine yer verildi.

2013'te gözaltına alınmıştı

Biltaci, Mısır'da demokratik seçimlerde göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013'teki askeri müdahaleden bir ay sonra gözaltına alınmıştı.

Hakkında birçok dava açılan Biltaci, Rabia Meydanı'nın boşaltılması davasında haklarında idam kararı verilen 75 sanık arasında yer almıştı.

Muhammed el-Biltaci, Ağustos 2013'te Kahire'deki Rabia Meydanı'nda düzenlenen darbe karşıtı gösteriler sırasında güvenlik güçlerince öldürülen Esma el-Biltaci'nin de babası.

Mısır'da tren kazası ihmaline idam teklifi
DÜNYA
Mısır'da tren kazası ihmaline idam teklifi
Patriot müzakereleri başladı

Patriot müzakereleri başladı
FETÖden hapis cezası aldı

FETÖden hapis cezası aldı

Eren Erdem, FETÖ davasından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
LPG Otogaza zam

LPG Otogaza zam

Zam, bu geceden itibaren geçerli olacak.
Yeni partiye ihtiyaç yok

Yeni partiye ihtiyaç yok

Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu.
100 milyar doları aştı

100 milyar doları aştı

Bakan Albayrak'tan ​Merkez Bankası rezervi açıklaması.
Anket Masası!

Anket Masası!

81 ilde yapılan kamuoyu araştırmaları bu programda ele alınıyor.
38 bin TLcepte kalacak

38 bin TLcepte kalacak

Faizlerdeki indirim taksitleri düşürecek.
Ankarada DEAŞ operasyonu

Ankarada DEAŞ operasyonu

Başkent'te ikisi Iraklı 7 kişi gözaltına alındı.
Birkaç hafta içinde ulaşacağız

Birkaç hafta içinde ulaşacağız

Sondajda hedef derinliğe bin metre kaldı.
5.88 milyonaykırı geçiş

5.88 milyonaykırı geçiş

İki köprüden ihlalli geçişte rekor kırıldı.
Sosyete Pazarı hareketlendi

Sosyete Pazarı hareketlendi

Yabancı turistler kent ekonomisini canlandırdı.
Fiyatlar düşersesahadan çekiliriz

Fiyatlar düşersesahadan çekiliriz

​Erdoğan, tanzim satışlarını değerlendirdi.
4 masayla başladılar

4 masayla başladılar

​4 kıta 26 ülkede dünya markası oldular.
Cezalarcaydırıcı olmalı

Cezalarcaydırıcı olmalı

Sağlık Bakanı, 324 TL'lik cezayı az buldu.
Appledan indirim

Appledan indirim

​Servis fiyatları 700 TL daha ucuza gelecek.
Kentsel dönüşüme 4 milyarlık kaynak

Kentsel dönüşüme 4 milyarlık kaynak

Kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlıyor.
Canikliyeyeni görev

Canikliyeyeni görev

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.