Dünya Mısırda tren kazası ihmaline idam teklifi
ORTADOĞU

Mısır'da tren kazası ihmaline idam teklifi

Mısır'da tren kazası ihmaline idam teklifi

Mısır'da bir milletvekili, ülkede yaşanan son tren kazasının ardından, söz konusu olaylardaki "ağır ihmale" verilen cezaların idama varacak derecede ağırlaştırılması için yasa teklifi verdi.

Haber Merkezi AA
Mısır'daki geçtiğimiz günlerde yaşanan tren faciasında 28 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
Mısır'daki geçtiğimiz günlerde yaşanan tren faciasında 28 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Mısır'da milletvekili Said Hassasin, özel bir televizyon kanalında sunuculuğunu yaptığı programda, özellikle tren makinistlerine verilen cezaların idama varacak kadar ağırlaştırılmasıyla ilgili yasa teklifini Meclis Başkanı Ali Abdulal'e ilettiğini söyledi.

  • Tren kazalarındaki ihmallere verilen cezaların 2-3 yıl hapisle sınırlı olduğunu aktaran Hassasin, makinistlerin kent meydanında idam edilmesi gerektiğini savundu.

Mısır'da yangın faciası: En az 20 ölü var
OYNAT 00:53
Mısır'da yangın faciası: En az 20 ölü var
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ramses tren istasyonunda çıkan yangın sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtiliyor. Ambulans ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kazada Ramses tren istasyonu kapatıldı.

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, dün yaptığı açıklamada, Kahire'nin Ramses bölgesindeki tren istasyonunda çarşamba günü sabah meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini, 43 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Mısır Başsavcılığı, olayın ardından, tren kazasının, makinistlerin kavga etmesi sonucu meydana geldiğini açıklamıştı.

Mısır'da tren faciası: 28 Ölü ve 50 yaralı
DÜNYA
Mısır'da tren faciası: 28 Ölü ve 50 yaralı

Mısır'daki tren kazasının nedeni makinist kavgası
DÜNYA
Mısır'daki tren kazasının nedeni makinist kavgası

Mısır'da tren kazası: 55 yaralı
DÜNYA
Mısır'da tren kazası: 55 yaralı
Bakan müjdeyi verdi

Bakan müjdeyi verdi

​KOBİ'lere yönelik ikinci paket 25 milyar TL tutarında.
İlk kez açıkladı

İlk kez açıkladı

Soylu, Erdoğan'a gelen telefonu ve ardından yaşananları anlattı.
HavacılaraFETÖ operasyonu

HavacılaraFETÖ operasyonu

​Hava Kuvvetleri'ndeki operasyonda gözaltılar var.
CHPli Başkandanvatandaşa azar

CHPli Başkandanvatandaşa azar

"Oy yoksa hizmet de yok" diye vatandaşa bağırdı.
Buzdolabı dolu olmalı

Buzdolabı dolu olmalı

"Roketleriniz olabilir ama buzdolabı boşsa hepsi boştur."
İki maçı kaldı

İki maçı kaldı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu için kritik süreç.
Bir banka daha faizleri indirdi

Bir banka daha faizleri indirdi

​Konut ve ihtiyaç kredilerinde faizler düşüyor.
Başına ödül kondu

Başına ödül kondu

Ladin'in oğlu için ABD devrede.
CHPninpsikolojisi bozuldu

CHPninpsikolojisi bozuldu

​Parti içi kavgalardan kurtulamayan CHP, çareyi psikologlarda arıyor.
Erdoğanarabulucu olsun

Erdoğanarabulucu olsun

​Asya'nın iki nükleer gücü savaşın eşiğine gelirken İslamabad'dan önemli bir teklif geldi.
Sigara paketineyeni düzenleme

Sigara paketineyeni düzenleme

Üretim ve paketlenmesinde standartlar belirlendi.
İsrail savaşsuçu işledi

İsrail savaşsuçu işledi

​BM raporunda, İsrail askerlerinin kasten ateş açarak 189 Filistinliyi öldürdüğü vurgulandı.
ABD Geziyiböyle yönetti

ABD Geziyiböyle yönetti

​Gezi iddianamesinde Osman Kavala'nın ilginç temasları yer aldı.
Trendeninen iflah olmadı

Trendeninen iflah olmadı

​AK Parti ile yola çıkan ancak daha sonra yollarını ayıranların hesapları tutmadı.
Kahraman ilçeye15 Temmuz meydanı

Kahraman ilçeye15 Temmuz meydanı

​AK Parti'nin Kahramankazan adayı Serhat Oğuz, projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
İstanbula3 yeni otogar

İstanbula3 yeni otogar

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız.
Yeni parola: Mavi Vatan

Yeni parola: Mavi Vatan

​Türkiye hak ve menfaatlerini sonuna kadar kullanacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.