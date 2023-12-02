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Dünya

Filipinler'de şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Uluslararası ajanslar, deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldığını bildirdi.

18:12 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 18:19 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Filipinler'de meydana gelen depremin konumu.
Filipinler'de meydana gelen depremin konumu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın X hesabından yapılan açıklamada,
"Uluslararası ajanslardan alınan bilgiye göre Filipinler’de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
denildi.

Tsunami uyarısı yapıldı

Uluslararası ajanslar, deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldığını bildirdi.



#Deprem
#Filipinler
#AFAD
#Son dakika deprem
1 saat önce
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