Filipinler'de şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Filipinler'de meydana gelen depremin konumu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın X hesabından yapılan açıklamada,
"Uluslararası ajanslardan alınan bilgiye göre Filipinler’de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
denildi.
Tsunami uyarısı yapıldı
Tsunami uyarısı yapıldı
Uluslararası ajanslar, deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldığını bildirdi.
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1 saat önce