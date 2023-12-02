Filipinler'de şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi, Mingeçevir şehrinde yerel saatle 19.49'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez tarafından yapılan açıklamada yerin 23 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin civar illerde de hissedildiği belirtildi. Öte yandan depremle ilgili hasar veya can kaybı bildirilmedi.