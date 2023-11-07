Filistin Kızılayı korkunç tabloyu paylaştı: 48 saat içinde tüm üniteler çalışmaz hale gelecek

Yaklaşık 48 saat içinde tüm üniteler çalışmaz hale gelecek.
Çağrıda, hastanede sağlık görevlileri, hastalar ve yerinden edilmiş siviller dahil 14 bin kişinin bulunduğu bilgisi yinelendi.
'Dün 25 kamyon daha geldi'
Örgüt, dün insani yardım yüklü 25 kamyonun daha teslim alındığını ancak hala yakıt girişine izin verilmediğini belirterek, “Filistin Kızılayı, Mısır Kızılayı'ndan Refah sınır kapısı üzerinden gönderilen insani yardım yüklü 25 kamyon teslim aldı. Günde yaklaşık 30 kamyon olmak üzere 21 Ekim 2023'ten bugüne kadar gelen toplam kamyon sayısı 476'dır. Ancak İsrailli yetkililer şu ana kadar yakıt girişine izin vermedi” denildi.