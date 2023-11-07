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Filistin Kızılayı korkunç tabloyu paylaştı: 48 saat içinde tüm üniteler çalışmaz hale gelecek

Filistin Kızılayı, uluslararası sağlık ve yardım kuruluşlarına acil çağrıda bulunarak, “Al Quds hastanesinin elektrik jeneratörünün yakıt rezervlerinin önümüzdeki 48 saat içinde tükenmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı. 

10:34 - 7/11/2023 Salı
DHA
Yaklaşık 48 saat içinde tüm üniteler çalışmaz hale gelecek.

Yaklaşık 48 saat içinde tüm üniteler çalışmaz hale gelecek.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan çağrıda,
“İsrail işgal güçlerinin, ambulansların, acil servislerin, Al Quds hastanesinin işletilmesi ve yerinden edilmiş kişilere yardım edilmesi için gerekli olan temel kaynakların girişini engellemeye devam etmesi büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Hastanenin yakıt rezervleri 48 saat içinde tükenecek ve hayat kurtaran ekipmanlar, yenidoğan kuvözleri ve yoğun bakım üniteleri çalışamaz hale gelecektir. Ayrıca, tıbbi malzeme, ilaç ve sağlık personeli, hastalar ve yaralılar için ciddi bir gıda ve içme suyu sıkıntısı yaşanmaktadır”
denildi.  

Çağrıda, hastanede sağlık görevlileri, hastalar ve yerinden edilmiş siviller dahil 14 bin kişinin bulunduğu bilgisi yinelendi. 


'Dün 25 kamyon daha geldi'

Örgüt, dün insani yardım yüklü 25 kamyonun daha teslim alındığını ancak hala yakıt girişine izin verilmediğini belirterek, “Filistin Kızılayı, Mısır Kızılayı'ndan Refah sınır kapısı üzerinden gönderilen insani yardım yüklü 25 kamyon teslim aldı. Günde yaklaşık 30 kamyon olmak üzere 21 Ekim 2023'ten bugüne kadar gelen toplam kamyon sayısı 476'dır. Ancak İsrailli yetkililer şu ana kadar yakıt girişine izin vermedi” denildi. 


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Eli kanlı İsrail ordusu savaşın ikinci ayına girerken gece boyu Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor. İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu. 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 10 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi. "Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." diyen Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı.




#Filistin Kızılayı
#Gazze
#İsrail
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