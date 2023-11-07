Dünya bunu konuşuyor: Türkler ABD’nin planını biliyordu

7 Ekim'den bu yana tam üç kez İsrail'i ziyaret ederek tam destek veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken , gece saatlerinde Ankara'ya geldi.





Blinken, havalimanında yalnızca Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı tarafından karşılanınca şok yaşadı.





Neye uğradığını şaşırdı





Daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi. Hakan Fidan, Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'nın kapısında karşıladı. Bu sırada Blinken, tokalaştığı Hakan Fidan'a sarılmaya çalıştı. Ancak Fidan'ın hamlesiyle bir şok daha yaşadı.





ABD'li Bakan Blinken'in Türkiye ziyaretinde yaşadığı şok üstüne şok dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.





Türkiye'nin öfkesine dikkat çektiler





Irak, Filistin, İsrail'e peş peşe ziyaretler gerçekleştiren Blinken'in Türkiye ziyareti ile ilgili Fransız haber ajansı AFP bir analiz yayınladı. 'Blinken Ankara'da Türkiye'nin öfkesini yatıştırmayı deniyor' başlıklı analizde, ABD Dışişleri Bakanı'nın Pazartesi günü Türkiye'de zorlu görüşmeler yapacağı kaydedildi.





ABD Dışişleri Bakanı'nın 7 Ekim'den beri ilk kez Ankara'yı ziyaret ettiğini vurgulayan AFP, Türkiye'de hem İsrail'e hem de Batı'ya karşı öfkenin sokaklara taştığı yorumunu yaptı.





Ajans, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Pazartesi programına atıfta bulundu. AFP'ye göre, Blinken'la randevusu olmayan Erdoğan ABD'nin bir numaralı diplomatını küçümseyerek Pazartesi günü Türkiye'nin ücra kuzeydoğusuna seyahat etmeyi planlıyor.





Katar merkezli Al jazeera 'Blinken, zorlu İsrail-Gazze görüşmeleri için Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüştü' manşetini attı.





"Türkler Blinken'in planını biliyordu"





Al Jazeera haberinde Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü'nde kamu politikası profesörü Tamer Qarmoot'un görüşlerine yer verdi. Qarmoot, 'Blinken'ın ana misyonu İsrail'e daha fazla zaman kazandırmaktı. Türkler bunu biliyor. Bu yüzden soğuk karşılandı' dedi.





Yunan In.gr 'Blinken-Fidan görüşmesi ortak açıklama yapılmadan sona erdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.





France 24, Washington ile Ankara'nın çatışmaya ilişkin tutumu arasında muhtemelen çözülmesi zor olacak büyük farklılıklar bulunduğunu aktardı.





ABD merkezli Wall Street Journal'ın manşeti 'Blinken, Bölgesel Gerginliği Azaltmak İçin Türkiye'yi Ziyaret Etti' oldu.





CNN International Ankara'daki zirvenin Blinken'ın Orta Doğu turunun son durağı olduğuna vurgu yaptı.





Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurlarına aktaran İngiliz Guardian şu yorumda bulundu; 'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu sabah Türkiye'de pek sıcak bir şekilde karşılanmadı.'





İsrail merkezli Ynet 'Blinken, Gazze yardımını genişletme çabalarını Türkiye ile görüştüğünü söyledi' dedi.





Alman Welt 'Irak'taki görüşmelerin ardından Blinken, Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü' başlığını tercih etti.





'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail ile Hamas arasında Gazze'de devam eden çatışmalar sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi' diyen Los Angeles Times ABD'li bakanın ılımlı bir destek aldığını yazdı.







