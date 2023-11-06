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Dünyanın gözü Ankara'da: Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'de... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeden önce basına görüntü verdi. Ardından iki bakanın görüşmesi başladı. Görüşmede Gazze'deki gelişmeler ele alınacak.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:46 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:26 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Antony Blinken

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Antony Blinken

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi.


Bakan Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor..



Türkiye'ye gelmeden önce Tel Aviv'e gitti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu çerçevesinde önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret etmişti.


Blinken ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü.


ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.

Batı Şeria'nın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçerek GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Blinken, buradan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmiş, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı.


Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.



#Hakan Fidan
#Antony Blinken
#Dışişleri Bakanlığı
#ABD Dışişleri Bakanı
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