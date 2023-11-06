Dünyanın gözü Ankara'da: Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Bazı Rum internet siteleri haberlerinde, Blinken'ın Güney Kıbrıs'a "plansız" bir ziyaret gerçekleştirdiği, Hristodulidis ile uçakta kısa bir görüşme yaptıktan sonra Türkiye'ye gitmek üzere ayrıldığı bilgisine yer verdi.