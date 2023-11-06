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Fidan ve Blinken fotoğrafında dikkat çeken detay: Sosyal medyada gündem oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la görüştü. Görüşme sırasında basına verilen fotoğrafta Blinken'in arkasındaki Fidan'ın masasının üstünde ay yıldız içerisinde Mescid-i Aksa'ya benzeyen figürün yer alması sosyal medyada gündem oldu. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre söz konusu figürün Mescid-i Aksa ile ilgisi yok.

15:49 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 16:01 - 6/11/2023 Pazartesi
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı
Antony Blinken
ile bir araya geldi.

Bakan Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığında, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.


İki bakanın saat 10.38'de başlayan baş başa ve heyetler arası görüşmeleri yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.



Masadaki detay sosyal medyada gündem oldu


Görüşme öncesi basına verilen fotoğrafta Blinken'ın arkasında yer alan Hakan Fidan'ın masasındaki ay yıldız figürü içerisinde Mescid-i Aksa'yı andıran bir figürün belirmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre söz konusu figür Mescid-i Aksa değil.



#Blinken
#Hakan Fidan
#Mescid-i Aksa
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