Fidan ve Blinken fotoğrafında dikkat çeken detay: Sosyal medyada gündem oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Fidan ve Blinken arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Fidan, kendisine sarılmaya yeltenen Blinken'ı engelledi. Bakan Fidan'ın tepkisi karşısında baka kalan Blinken'ın yüzündeki ifade bir anda değişti.