Fidan ve Blinken fotoğrafında dikkat çeken detay: Sosyal medyada gündem oldu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Bakan Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığında, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.
İki bakanın saat 10.38'de başlayan baş başa ve heyetler arası görüşmeleri yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
Masadaki detay sosyal medyada gündem oldu
Görüşme öncesi basına verilen fotoğrafta Blinken'ın arkasında yer alan Hakan Fidan'ın masasındaki ay yıldız figürü içerisinde Mescid-i Aksa'yı andıran bir figürün belirmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre söz konusu figür Mescid-i Aksa değil.