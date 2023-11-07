Hamas'tan 'paralı askerler kullanıldığı' iddialarına tepki: İsrail kadar o ülkeler de sorumlu

İsrail'de 350 bin kişinin yedek askerlik görevi için hazır olduğu biliniyor.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
İspanyol gazetesi yazmıştı
İspanya’da yayın yapan El Mundo gazetesinde 3 Kasım’da çıkan bir haberde, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında İsrail saflarında savaştığı öne sürülen İspanyol uyruklu Pedro Diaz Flores isimli birinin açıklamalarına yer verilmişti.
İsrail’de çok sayıda özel askeri şirketin faaliyet gösterdiğini aktaran Flores, bu şirketlerin işleri paylaştığını ve genellikle İsrail’in Mısır sınırındaki Eliat ve Akabe sınır terminallerini koruduklarını ifade etmişti.
İspanyol gazetesinin haberinde Flores’in daha önce de Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaştığı öne sürülmüştü.