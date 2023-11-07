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Dünya

Hamas'tan 'paralı askerler kullanıldığı' iddialarına tepki: İsrail kadar o ülkeler de sorumlu

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "yabancı paralı asker kullandığı" yönündeki iddialarla ilgili açıklama geldi. Hamas, sivillere karşı işlenen suçlardan Tel Aviv yönetimi kadar, söz konusu paralı askerlerin geldiği ülkeleri de sorumlu tuttuklarını belirterek tepki gösterdi.

09:27 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 09:29 - 7/11/2023 Salı
AA
İsrail'de 350 bin kişinin yedek askerlik görevi için hazır olduğu biliniyor.

İsrail'de 350 bin kişinin yedek askerlik görevi için hazır olduğu biliniyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.


Açıklamada, paralı askerlerle ilgili basında çıkan bir habere atıfta bulunularak,
"İsrail’in yanı sıra, paralı askerlerin geldikleri ülkeleri de sivillere karşı işlenen tüm suçlardan hukuki, siyasi ve ahlaki açıdan ortak sorumlu tutuyoruz"
ifadeleri kullanıldı.

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Eli kanlı İsrail ordusu savaşın ikinci ayına girerken gece boyu Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor. İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu. 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 10 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi. "Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." diyen Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı.


İspanyol gazetesi yazmıştı

İspanya’da yayın yapan El Mundo gazetesinde 3 Kasım’da çıkan bir haberde, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında İsrail saflarında savaştığı öne sürülen İspanyol uyruklu Pedro Diaz Flores isimli birinin açıklamalarına yer verilmişti.


Flores,
"Para için geldim, çok para veriyorlar, iyi ekipmanlar sunuyorlar ve sakin bir iş. Tamamlayıcı görevlere ek olarak haftalık 3 bin 900 euro veriyorlar"
ifadesini kullanmıştı.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nde de görev yaptığını iddia eden Flores,
"Biz sadece Gazze Şeridi'nde bulunan İsrail güçlerinin silah konvoylarına veya birliklerine güvenlik desteği sağlıyoruz. Doğrudan Hamas’la savaşmıyoruz, saldırılara da katılmıyoruz"
iddiasında bulunmuştu.

Flores, kendisi gibi başka yabancı paralı askerlerin de bulunduğunu savunarak,
"yabancı paralı askerlerin, Gazze ve Ürdün sınırlarındaki kontrol noktalarının ve erişim kontrolünün güvenliğinden sorumlu olduklarını"
söylemişti.

İsrail’de çok sayıda özel askeri şirketin faaliyet gösterdiğini aktaran Flores, bu şirketlerin işleri paylaştığını ve genellikle İsrail’in Mısır sınırındaki Eliat ve Akabe sınır terminallerini koruduklarını ifade etmişti.

İspanyol gazetesinin haberinde Flores’in daha önce de Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaştığı öne sürülmüştü.



#Hamas
#israil
#paralı asker
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