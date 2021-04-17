​Filistin’de ‘yerleşimci’ terörü azdı: İşgali genişletmek için

İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında, Yahudi yerleşimcilerin gerçekleştirdiği terör faaliyetlerine ilişkin Birleşmiş Milletler’den alarm niteliğinde açıklama geldi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) 2021 yılının ilk 3 ayında, bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 210 yerleşimci saldırısı gerçekleştiğini belgeledi. OCHA, 2020 yılının tamamında 771 Yahudi yerleşimci terör olayının meydana geldiğini kaydetti. El-Halil, Kudüs, Nablus ve Ramallah merkezli gerçekleşen saldırlar sonucunda 133 Filistinlinin yaralandığı, 9 bin 646 zeytin ağacının ve 184 aracın zarar gördüğü belirtildi. Saldırıların hedefi, Filistinlilerin topraklarını terk etmesini sağlamak ve işgali genişletmek.

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GEÇİM KAYNAKLARI HEDEF OLUYOR

Yahudi yerleşimci terörünün genelde Filistinli köylülerin geçim kaynaklarını hedef aldığı, BM kuruluşu tarafından belirtildi. Filistinlilere ait büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, tarım arazileri, ağaçlar ve evler Yahudi yerleşimciler tarafından hedef alınıyor.

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DOKUNULMAZ TERÖRİSTLER

BM, terör saldırılarının, başta Filistinlilerin topraklarını ele geçirmenin yanında, terörize etmek ve göz korkutmak amacıyla yapıldığını kaydediyor. Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını “Dokunulmazlık atmosferi” içinde yaptıklarına da işaret ediliyor. Filistinlileri hedef alan birçok saldırının İsrail işgal güçlerinin gözetiminde yapıldığı kaydediliyor.

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AİLELERE SALDIRIYORLAR

OCHA, El-Halil yakınlarında geçen ay gerçekleşen, bir kısmı silahlı 10 yerleşimcinin, 8 çocuklu bir Filistinli aileye saldırısını örnek olarak gösterdi. Anne ve babanın yaralandığı saldırıda, çocukların da travmaya maruz kaldığı belirtildi. Yine Batı Şeria’da işgalci gücün saldırısında son 2 haftada 52 Filistinli yaralanırken, El-Halil’de bir dükkanda alışveriş yapan 14 yaşındaki bir çocuğun da tek gözünü kaybettiği kaydedildi.

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İsrail Gazze’yi vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki hedeflere dün gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi. Ölü ya da yaralının olmadığı saldırıda bir cephane imalathanesi, silah sevkiyatında kullanılan bir tünel ve Hamas askeri bölgesinin hedef alındığı bildirildi. Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısını kınadı. Bakanlık açıklamasında “İsrail’in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir. İsrail, bölgede barış ve istikrarı zedeleyen bu saldırgan politikalarına son vermelidir” denildi.